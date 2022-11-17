"Украинцы считают, что Литва будет видеть ситуацию примерно так, как Украина. (...) Я вижу много рисков и не очень знаю, какая от этого будет польза. Разве что наши инженеры знают что-то, чего не знают американцы или поляки. Но пока в это трудно поверить", - сказал BNS в четверг преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета (ИМОПН ВУ) Мариюш Антонович.

Так он высказался после того, как Литва получила ноту от Украины, в которой Вильнюсу предлагается присоединиться к проводимому в Польше расследованию по поводу упавшей вблизи границы ракеты, которая унесла жизни двух человек.

По данным Киева, в международном расследовании могли бы участвовать Украина, Литва, Польша и США, два последних государства сейчас проводят собственное расследование. Украинцы в нем не участвуют.

По мнению экспертов, попытка Украины участвовать в расследовании путем, вовлекая Литву, может негативно повлиять на сам Киев, поскольку есть риски, что такие действия будут восприняты как разделяющие единство.

"То, что они сейчас делают, рискованно. (...) Желание включить больше стран, совершенно не имеющих отношения к делу, вызывает вопрос, кому это нужно. Мне кажется, это можно понимать как недоверие к сторонам, расследующим инцидент", - сказала BNS профессор ИМОПН ВУ Довиле Якнюнайте.

"Это вопрос экспертизы. Необходима ли дополнительная экспертиза? Разве экспертизы американцев и поляков недостаточно?", - добавила она.

Политологи также усматривают риски того, что оценка украинцами ракеты, противоречащая позиции НАТО, может снизить желание Запада поддерживать Украину и подогреть у части населения настроения, что это попытка втянуть Альянс в Третью мировую войну.

"Инстинктивное беспокойство"

После появления первых сообщений о ракете, упавшей во вторник в Польше, реакция западных лидеров была довольно сдержанной. Они выразили полную поддержку Варшаве, но не стали сразу обвинять Москву.

Между тем Киев сразу заявил, что это российская ракета. Украина сохраняла эту позицию до обеда четверга, но затем президент Владимир Зеленский заявил, что точно не знает, что произошло.

Западные же страны заявляли, что предварительные данные указывают на то, что ракета была запущена украинскими вооруженными силами, защищавшимися от атак Кремля, и случайно попала в соседнюю страну.

"Я думаю, что они поторопились в тот день, когда все были явно очень осторожны. Украинцам было выгодно иметь идею, что это российская ракета", - сказала Якнюнайте.

Эта позиция, по ее словам, была вызвана "инстинктивным беспокойством" о том, что признание может уменьшить поддержку. Однако она не исключает, что у Киева есть информация, недоступная партнерам.

"Либо у них есть информация, которую они по какой-то причине не предоставляют, либо они не хотят отступать от своего нарратива и оставаться в статусе явной жертвы. Это, скажем прямо, выгодно для них. Я не знаю, почему Украина считает, что лучше разрушить этот последовательный западный нарратив, чем приспособиться к нему. Это совсем непонятно", — сказала политолог.

"Я думаю, что один из их страхов — навредить контролю над нарративом о себе", — добавила она.