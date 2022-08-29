Политолог университета им. М.Рёмериса Витаутас Думбляускас в передаче на Žinių radijаs сказал, что он обеспокоен в связи с действиями министров этого правительства.
"Кажется, будто пришли в политику что-то другое делать, я не знаю, зачем они идут в политику. Беспокоит Дайнюс Крейвис, Симонас Гентвилас. Ведь что-то нехорошо с функциями – политик должен согласовывать разные интересы, а кажется, что Гентвилас работает с какими-то группами интересов. (…) Что-то не в порядке с этим министром – вопрос, на кого он работает. На благо общества или узких групп интересов", – сказал Думбляускас.
Он назвал и другие проблемы этого правительства.
"Но Ингрида Шимоните недавно заявила, что доверяет министрам и готова с ними работать. Остается лишь разводить руками – может, все же обновление пошло бы на пользу этому правительству. Как в футболе, во втором тайме выпускают свежего игрока, и он определяет исход матча. Может, какие-то министры могли бы вернуться в парламент и готовить там законы. А на их места найти новых людей", – сказал Думбляускас.
Оппозиция сообщала о том, что готовит вотумы недоверия Дайнюсу Крейвису, Симонасу Гентвиласу и Габриэлюсу Ландсбергису.
Журналист телевидения "Летувос ритас" Римвидас Палецкис напомнил, что и оппозиция поддерживает интерпелляции.
"Я согласен с частью тех, кто говорит, что интерпелляция - это важная трибуна, позволяющая задавать вопросы. В вопросах информации часто бывает больше, чем в ответах. В ответах часто пытаются выкрутиться, уйти от ответа. А если вопрос хорошо сформулирован, если у оппозиции есть информация из надежных источников и она может задать меткий вопрос, то уже ради этого стоит объявить интерпелляцию", – сказал Палецкис.
Он напомнил, что после встречи с президентом Гитанасом Науседой, накоторой обсуждался вопрос цен на электричество, Ингрида Шимоните не информировала о результатах встречи.
"Было лишь лаконичное сообщение. (…) Мне кажется, это показывает некоторую растерянность, это нехватка лидерства и незнание, что делать. Волна еще накатывает, она еще не докатилась. Но чего-то боится, не говорит обществу", – сказал палецкис.
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