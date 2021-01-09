Обозреватель газеты Lietuvos Rytas Т. Игнатавичюс заявил, что министр здравоохранения Арунас Дулькис может первым покинуть правительство. Утверждая кабинет министров, президент Гитанас Науседа публично поставил под сомнение его компетенцию в этой области, заявив, что 100 дней, чтобы разобраться, точно не хватит .

По мнению Т. Игнатавичюса, А. Дулькису придется ответить на многие сложные вопросы, которые уже задает общественность, даже относительно процесса вакцинации.

"Что касается первого министра, то это может быть А. Дулькис. Потому что я уже представляю, что скоро, в какой-то момент, он ответит на вопросы общественности о плане вакцинации. Министр не сегодня, не завтра, а вчера должен был ответить на эти вопросы. Когда будет доставляться больше доз вакцины. Есть больше ответов на интересующие нас вопросы от министра здравоохранения. Хотя бы о статистике и этих теряющихся цифр", - сказал он.

Бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига подвергся критике во время пандемии за то, что слишком часто появлялся в СМИ. Т. Игнатавичюс заявил, что А. Дулькис даже упускает возможность поговорить.

"Сейчас от Минздрава - гробовая тишина. Возможно, его предшественник Аурелиюс Верига слишком много говорил, слишком много эфира занимал. Он говорил часами. Кажется, что А. Дулькис учится на плохом примере А. Вереги, но упускать возможность поговорить не всегда правильно", - сказал он.

"А. Дулкис мог бы предоставить больше информации, как о темпах доставки вакцины в будущем, так и о том, делается ли что-нибудь для того, чтобы она была более доступной в Литве", - сказал Т. Игнатавичюс.

"Политики и представители оппозиции также должны задать А. Дулькису эти вопросы. Сейчас пока молчание, хотя ясно, что у министра нет 100 дней. Скорее всего, вопросы задаст президент Гитанас Науседа. (…) Конечно, вполне вероятно, что скоро станет ясно, есть или нет у нас планов подготовки, есть ли у нас способ спасти бизнес. Потому что карантин затянулся (...)", - сказал обозреватель.

Ошибок не избежать

Принявший участие в передаче политолог Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета (ВУ) профессор Томас Янелюнас заявил, что пока не хочет давать оценку работе отдельных министров.

"Я бы не спешил оценивать или заявлять, что именно министра здравоохранения правящие заменят в ближайшее время. На мой взгляд, пока рано говорить, кого из министров уберут, потому что работы много у всех", - сказал он.

Политолог заверил, что ни у одного министра в этом правительстве нет 100 дней, чтобы приступить к работе.

"Конечно, на данный момент у ни у одного министра нет 100 дней. Если будут ошибки, им придется взять на себя эту ответственность гораздо быстрее. Сейчас все напряжены, карантин и пандемии мешают всем чувствовать себя хорошо и работать. Политики также чаще совершают ошибки, когда время истекает", - сказал профессор.

Т. Янелюнас заметил, что все-таки ошибки неизбежны.

"Но эти ошибки неизбежно будут. Я не хочу прогнозировать, но, конечно, мы увидим эти ошибки, возможно, неудачную коммуникацию. Но я надеюсь, что все министры полны решимости уделить свое время и лучшие ресурсы, чтобы мы могли как можно быстрее выйти из этой пандемии", - сказал политолог Т. Янелюнас.

Преимущество новой власти

Обозреватель Т. Игнатавичюс назвал три преимущества нового правительства перед правительством бывшего премьер-министра Саулюса Сквернелиса.

"Я бы назвал три преимущества нынешней власти перед предыдущей. (…) Во-первых, нынешнее правительство знает о карантине, о волне пандемии, основываясь на том, что происходило весной, может прогнозировать, учиться на допущенных ошибках. Во-вторых, по крайней мере, вакцина разработана и вакцинация уже началась, как свет в конце туннеля. (...) Это также может навредить, если процесс не контролируется", - сказал он.

И третье, по словам собеседника, это то, что выборы в Сейм не свяжут власти руки.

"И в-третьих, в этом году не будет ни выборов в Сейм, ни каких-либо еще выборов. Это развязывает руки нынешнему правящему большинству и правительству, они могут принимать решения, не глядя на рейтинги. Потому что именно поэтому руки бывшего правительства были связаны", - сказал обозреватель Т. Игнатавичюс.