Эксперты НАТО оценили оборонный прогресс Литвы: армия соответствует высоким стандартам НАТО

"Одним из главных акцентов представителей НАТО является важность растущего оборонного бюджета Литвы для реализации национальных планов и взятых на себя обязательств. Чтобы полностью выполнить обязательства перед Альянсом и обеспечить национальные устремления Литвы, оборонный бюджет должен продолжать расти. Эксперты также подчеркивают важность модернизации: наша армия соответствует высоким стандартам НАТО. Приобретенное современное вооружение дает армии возможности, которых у нее до сих пор не было, и которые важны для всего Альянса", - сказал вице-министр Ж. Томкус.