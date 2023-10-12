Эксперты НАТО оценили оборонный прогресс Литвы: армия соответствует высоким стандартам НАТО

Сообщается, что эксперты НАТО, представившие свои заключения, подчеркнули важность растущего оборонного бюджета и модернизации армии.
"Одним из главных акцентов представителей НАТО является важность растущего оборонного бюджета Литвы для реализации национальных планов и взятых на себя обязательств. Чтобы полностью выполнить обязательства перед Альянсом и обеспечить национальные устремления Литвы, оборонный бюджет должен продолжать расти. Эксперты также подчеркивают важность модернизации: наша армия соответствует высоким стандартам НАТО. Приобретенное современное вооружение дает армии возможности, которых у нее до сих пор не было, и которые важны для всего Альянса", - сказал вице-министр Ж. Томкус.
Представители НАТО отметили, что на современном поле боя большое значение имеют повышение боевых возможностей, огневой мощи, повышение маневренности и защищенности солдат, но важно также развивать боеспособные подразделения боевой поддержки и снабжения – прежде всего ПВО, разведки, военной инженерии и логистические возможности.
Другой важный приоритет Литвы – быстрое накопление запасов боеприпасов различного калибра – был оценен очень хорошо, особенно с учетом сегодняшнего опыта Украины.
Эксперты также оценили рост личного состава армии. По их словам, в последние годы в Литве созданы привлекательные условия для прохождения военной службы: бывшие призывники часто предпочитают продолжить службу на профессиональной военной службе, а дальнейшее поддержание привлекательности армии позволит стране обеспечить лучшую боеготовность в ближайшем будущем.