Согласно модели исследовательского центра в городе Юлих, в этом году Европе придется сэкономить более 300 тераватт/часов природного газа (около 30 млн кубометров), чтобы выполнить план, представленный Евросоюзом в начале марта, сообщило издание Der Spiegel. Этот объем примерно соответствует трети ежегодного объема потребления газа во всей Германии.

Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс ранее объявил, что страны ЕС должны до конца года отказаться от двух третей объема газовых поставок из России и заменить их поставками из других источников. Одновременно страны ЕС должны к ноябрю заполнить газовые хранилища как минимум на 80 процентов и, по возможности, полностью обходиться без российского газа предстоящей зимой.

Масштабное отключение промышленности от газа?

Эксперты из центра в Юлихе, однако, предупреждают, что обе эти цели можно достичь лишь путем масштабных отключений от газа европейской промышленности. Так, пришлось бы незамедлительно отключить от газа сталелитейные заводы, химические фабрики и цементные заводы во всем Евросоюзе до конца июля, а газовые электростанции - почти на весь июль.

Как следует из представленной модели, лишь в этом случае Евросоюзу удастся реализовать промежуточную цель - наполнить газовые хранилища к 1 августа на 63 процента. Однако уже в октябре потребуются дальнейшие отключения в промышленности, чтобы к 1 ноября наполнить хранилища на 80 процентов.

Эксперты в то же время отмечают, что это оптимистический прогноз, и он выполним лишь в том случае, если удастся существенно нарастить поставки сжиженного природного газа и трубопроводного газа из других стран.

Эмбарго на газ из РФ тяжело скажется на экономике Германии

Отказ от российского газа приведет к потере многих рабочих мест в Германии, опасается глава профсоюза IG Metall Йорг Хофман. По его словам, Германия еще многие годы будет нуждаться в этих поставках.

Эмбарго на российский газ чревато серьезными последствиями для экономики Германии, считает председатель профсоюза немецких металлургов IG Metall Йорг Хофман. "Компаниям, безусловно, придется перевести сотни тысяч сотрудников на неполный рабочий день, в долгосрочной перспективе многие рабочие места будут потеряны", - заявил Хофман в интервью газете Rheinische Post, обнародованном в субботу, 30 апреля. "Это касается и других отраслей, например химической промышленности", - предупредил глава крупнейшего профсоюза Германии.

По словам Хофмана, "не имеет значения, сама ли Россия прекратит поставки газа, или это будет западное эмбарго, но последствия для немецкой экономики, для рабочих мест и общего благосостояния будут тяжелыми". Прежде чем Германия сможет обходиться без российского газа, должны пройти еще годы, добавил он.

Германия не будет платить России за газ в рублях

Между тем министр финансов Германии Кристиан Линднер подтвердил, что Германия не будет платить за российский газ в рублях.

"Обращаясь к Путину, я очень четко говорю: мы не дадим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях. Очевидно, что мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России", - написал он в твиттере.

В интервью Funke Линднер уточнил, что Германия не перейдет на оплату в рублях даже при "экстренном" развитии ситуации.