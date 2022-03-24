Эксперт: визит Байдена показывает всю опасность ситуации

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На фоне войны в Украине в Европу с визитом прибыл президент США Джо Байден. Он проведет здесь целый ряд саммитов. Что значит визит Байдена, почему он не едет в Киев, об этом в интервью LNK рассказал глава Центра восточно-европейских исследований Линас Кояла.
Joe Bidenas
Joe Bidenas
© AFP / Scanpix

Он сказал, что третий визит Байдена в Европу с момента инаугурации - это символический жест.

"Что США и Европа занимают единую позицию в оценке военной агрессии России в Украине. Сам факт, что состоится саммит НАТО, который не был запланирован, также показывает, насколько западному миру сейчас важно демонстрировать единство", – сказал политолог.

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По его словам, символическое значение имеет и не только визит, но и конкретные действия.

"Есть три направления: дальнейшие санкции в отношении России, дальнейшие поставки оружия Украине, чтобы она могла защищаться, и, конечно, пересмотр восточного фланга НАТО. Очевидно, что ситуация ухудшилась", – сказал Кояла.

По его словам, отпугивание от восточного фланга НАТО, которое действовало до сих пор "в нынешней ситуации неадекватно".

"После российской агрессии, значит, надо сосредоточить на восточном фланге НАТО больше сил, не только в странах Балтии, но и в Польше, Румынии и др. Для того, чтобы НАТО был альянсом, который может обеспечить в данной ситуации эффективную защиту. Особенно, когда знаешь, что агрессор - не только Россия, но и Беларусь", – сказал Кояла.

Он прибавил, что этот факт - угроза и для Литвы.

Кояла сказал, что визит Байдена в Польшу показал желание быть там, где ситуация "очень горячая". "Мы знаем, что Россия наносит удары в нескольких десятках километров от польской границы. В Польшу прибыло почти 2 млн. беженцев. По сути это фронтовое государство, это тоже значимая весть", – сказал он.

Политолог подчеркнул, что в Европе ждут от визита Байдена конкретных решений. Однако в Украину глава США не поедет.

"Все сейчас понимают, что в центре внимания - Польша. Через Польшу поставляют оружие Украине, через Польшу в западные страны едут беженцы. Поэтому помощь Запада этой стране - тот сигнал, который должны посылать США. Очевидно, что если будут сомнения в единстве Запада, в настрое помогать друг другу, то это отчасти будет победой России. Поскольку она всегда стремится разделять и всеми способами вгонять клин среди стран Запада", – сказал Кояла.

Он заметил, что санкции США в отношении России очень жесткие, но еще есть место для их совершенствования.

"Есть санкции SWIFT, но не все банки попали под эти санкции. А самый чувствительный аспект, о котором будут говорить во время визита Байдена – нефть и газ. Около 20 млрд. евро с начала войны страны Европы перевели России именно за энергоресурсы. Поскольку напрямую и быстро эти поставки отменить не получается. Это очень важно, чтобы в краткосрочном периоде эта драматически ситуация менялась. Поскольку мы знаем, для чего Россия использует эти средства", – сказал Кояла.

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