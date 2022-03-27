Эксперт: в России нет никого, кто бы не замарал себя

Аналитик говорил на эту тему в передаче на Žinių radijаs.

Он обратил внимание на то, что несколько первых покушений на президента Украины Владимира Зеленского расстроили сами представители ФСБ.

"Внутри этого режима начался не только раскол. Режим настолько морально прогнил изнутри, (…) я знаю как минимум несколько фактов, продажи государственных дайн офицерами ФСБ за пару тысяч долларов", – сказал эксперт. По оценке Лауринавичюса, все же замарали себя и критики кремлевского режима в России.

"Поскольку этот режим преступный, все государство преступное, нет ни одного человека, который мог бы не замараться. Даже те, кто борется против режима, все равно замарали себя. Это не упрек, будто они борются недостаточно – просто сама система создана так, что неважно, кто: деятель искусства, спортсмен, кто угодно, но в той системе или ты даешь взятки или совершаешь другие преступления. Так создана система", – констатировал аналитик.

По его словам, некоторые, уехав за границу, искупают свою вину.

"Большая их часть, хотя там есть всякие, не хотят быть в этой системе, ее частью. Все остальные хотят быть частью системы, поскольку это удобно. (…) е, кто не хотел замараться, включая людей, работающих в сфере высоких технологий, давно нет в России, они на Западе", – заметил Лауринавичюс.

Он сказал, что надо осторожно отнестись к планам ввоза специалистов из России, которые хотят покинуть эту страну. Лауринавичюс обратил внимание на то, что работники западных компаний находятся в поле зрения ФСБ и других спецслужб.

"Так мы можем завезти и агентов, но я постоянно повторяю – агенты в Литву уже приехали даже с волнами диссидентов, такова модель действия. Их станет еще больше, для этого есть спецслужбы, чтобы бороться", – заметил обозреватель.

Однако, по его оценке, мы рискуем, ввозя людей, которые были в этом режиме. "Мы импортируем преступный режим в Литву. Нам это нужно? Разве это не угроза?", – вопрошал Лауринавичюс, призвав выслать работников российского консульства в Клайпеде.

"Я никак не могу понять, зачем мы держим это осиное гнездо? (…) В первые дни такой пример показала Чехия – она закрыла два консульских отдела, выгнала всех оттуда. Также в России были закрыты консульские отделы Чехии", – привел пример эксперт.

Что касается Алексея Навального, то тут Лауринавичюс повторил, что считает его проектом Кремля.

"Когда он выйдет из тюрьмы, увидим, изменится ли. Не надо говорить о Навальном, посмотрите на Ходорковского – он на 100% был частью той системы. Сейчас посмотрите, практические единственный, кто не является частью этой системы, он находится на Западе, и единственный практически с оружием в руках борется против этого режима в Украине. Это Ходорковский. Все видели его слезы, (...) но речь не об этом – то, сколько сейчас делает Ходорковский, борясь против режима Путина в Украине, именно против режима, вызывает чувство удовлетворения. Я не говорю, что Навальный не может измениться. Я говорю, что пока у меня нет оснований считать, что что-то изменилось", – заметил собеседник.

Michailas Borisovičius Chodorkovskis © DELFI / Robertas Narmontas

Он пояснил, что в Литве думают, что режим Путина - это только сам Путин – если ты борешься против Путина, то ты уже не можешь быть частью режима.

"Навальный изначально был связан – основателем проекта "Навальный" или его инициатором был олигарх (Михаил) Фридман, который сейчас плачет, что из-за санкций не может заплатить домработницам", – заметил Лауринавичюс, подчеркнув, что Фридман не является независимым олигархом и не борется против режима. Напротив – Запад наложил на него санкции.