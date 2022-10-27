Эксперт о пропуске Собчак в Литву: это противоречит всей политике, которую до этого декларировали

aA
Глава Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис в четверг подтвердил, что российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак находится в Литве. Политический обозреватель Марюс Лауринавичюс сказал Delfi, что приезд Собчак в Литву полностью противоречит позициям, которые выражали руководители государства.

"Приезд ее как представителя режима в Литву на самом деле может находиться под контролем. Поэтому угроз я не вижу. Но тот факт, что ее впустили в Литву, полностью противоречит публично высказанной политике, о которой заявляли с трибун. Говорили, что Литва во время войны не впускает граждан России, за исключением редких случаев – гуманитарных причин, других случаев. Но в любом случае для этого должны быть серьезные причины", – сказал Лауринавичюс.

Статьи по теме:
Эфир Delfi: как разминировать Украину и побег израильтянки Собчак из России
Советник президента о прибывшей в Литву Собчак: спецслужбы должны оценить ее угрозу нацбезопасности

Он заметил, что не может понять, на каком основании в Литву впустили "человека режима, каким является Собчак".

"Это якобы начатое в отношении нее расследование в России или возможную угрозу ареста я не считаю достаточным основанием для того, чтобы ее впустили в Литву. В таком случае мы должны впустить очень много людей этого режима. Поскольку в условиях этого режима междоусобные войны проходят постоянно, каждый день. И тогда мы должны впустить даже представителей ФСБ, ведь их тоже сажают в тюрьмы", – сказал Delfi собеседник.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава МИД: Собчак нет в черных списках, но она может там оказаться

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Глава Департамента госбезопасности подтвердил: Собчак находится в Литве  комментарий Чмилите-Нильсен

Информацию о том, что российская журналистка и...

Источник в Погранслужбе Литвы: Собчак приехала в Литву по израильскому паспорту

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак...

СМИ: дома у Ксении Собчак проходит обыск, она уехала в Литву МИД страны информацию не комментирует

В подмосковном доме журналистки и телеведущей Ксении...

TOP новостей

Депутаты предлагают менять порядок оплаты за услуги частных клиник, но это может повлиять на очереди в поликлиниках

Жители Литвы ходят в частные клиники, чтобы не ждать в...

Трое учеников одной вильнюсской гимназии покурили электронные сигареты и оказались в больнице

В понедельник трое подростков из вильнюсской гимназии...

Эксперт о пропуске Собчак в Литву: это противоречит всей политике, которую до этого декларировали

Глава Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис в...

Парламент принял решение: из-за роста цен на электричество и газ будет меняться цена на воду вода в крупных городах подорожает примерно на 60 центов

Парламент Литвы разрешил менять тарифы на воду, если...

Сквернялис о Билотайте: ей слишком тяжело, чем больше разговоров, тем больше лжи

Член демократической фракции "Во имя Литвы " Саулюс...