Эксперт о пропуске Собчак в Литву: это противоречит всей политике, которую до этого декларировали

"Приезд ее как представителя режима в Литву на самом деле может находиться под контролем. Поэтому угроз я не вижу. Но тот факт, что ее впустили в Литву, полностью противоречит публично высказанной политике, о которой заявляли с трибун. Говорили, что Литва во время войны не впускает граждан России, за исключением редких случаев – гуманитарных причин, других случаев. Но в любом случае для этого должны быть серьезные причины", – сказал Лауринавичюс.

Он заметил, что не может понять, на каком основании в Литву впустили "человека режима, каким является Собчак".

"Это якобы начатое в отношении нее расследование в России или возможную угрозу ареста я не считаю достаточным основанием для того, чтобы ее впустили в Литву. В таком случае мы должны впустить очень много людей этого режима. Поскольку в условиях этого режима междоусобные войны проходят постоянно, каждый день. И тогда мы должны впустить даже представителей ФСБ, ведь их тоже сажают в тюрьмы", – сказал Delfi собеседник.