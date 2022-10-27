"Приезд ее как представителя режима в Литву на самом деле может находиться под контролем. Поэтому угроз я не вижу. Но тот факт, что ее впустили в Литву, полностью противоречит публично высказанной политике, о которой заявляли с трибун. Говорили, что Литва во время войны не впускает граждан России, за исключением редких случаев – гуманитарных причин, других случаев. Но в любом случае для этого должны быть серьезные причины", – сказал Лауринавичюс.
Он заметил, что не может понять, на каком основании в Литву впустили "человека режима, каким является Собчак".
"Это якобы начатое в отношении нее расследование в России или возможную угрозу ареста я не считаю достаточным основанием для того, чтобы ее впустили в Литву. В таком случае мы должны впустить очень много людей этого режима. Поскольку в условиях этого режима междоусобные войны проходят постоянно, каждый день. И тогда мы должны впустить даже представителей ФСБ, ведь их тоже сажают в тюрьмы", – сказал Delfi собеседник.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Депутаты предлагают менять порядок оплаты за услуги частных клиник, но это может повлиять на очереди в поликлиниках
Жители Литвы ходят в частные клиники, чтобы не ждать в...
Трое учеников одной вильнюсской гимназии покурили электронные сигареты и оказались в больнице
В понедельник трое подростков из вильнюсской гимназии...
Эксперт о пропуске Собчак в Литву: это противоречит всей политике, которую до этого декларировали
Глава Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис в...
Парламент принял решение: из-за роста цен на электричество и газ будет меняться цена на воду вода в крупных городах подорожает примерно на 60 центов
Парламент Литвы разрешил менять тарифы на воду, если...
Сквернялис о Билотайте: ей слишком тяжело, чем больше разговоров, тем больше лжи
Член демократической фракции "Во имя Литвы " Саулюс...