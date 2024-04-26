Экс-президент предупреждает в связи с исходом выборов в США

"Я никак не оцениваю, я не вмешиваюсь в предвыборную кампанию. У нас немало людей, выбор в Литве возможен. Я желаю жителям принять правильное решение", – сказала в пятницу экс-президент,

Напомним, что президентские выборы в Литве состоятся 12 мая, на пост президента претендуют 8 кандидатов.

Грибаускайте напомнила, что в Украине третий год идет война, отчасти в этом есть вина Запада.

"То, что Украина воюет уже третий год - показатель того, что все делается с опозданием – не только последний пакет помощи (США), но и в целом наша реакция запоздалая, недостаточная", – сказала Грибаускайте.

"И мы, Запад, виновны в том, что эта война началась, что она идет, что столько разрушений и смертей", – прибавила экс-президент.