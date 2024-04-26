Экс-президент предупреждает в связи с исходом выборов в США

"Я никак не оцениваю, я не вмешиваюсь в предвыборную кампанию. У нас немало людей, выбор в Литве возможен. Я желаю жителям принять правильное решение", – сказала в пятницу экс-президент,
Напомним, что президентские выборы в Литве состоятся 12 мая, на пост президента претендуют 8 кандидатов.
Грибаускайте напомнила, что в Украине третий год идет война, отчасти в этом есть вина Запада.
"То, что Украина воюет уже третий год - показатель того, что все делается с опозданием – не только последний пакет помощи (США), но и в целом наша реакция запоздалая, недостаточная", – сказала Грибаускайте.
"И мы, Запад, виновны в том, что эта война началась, что она идет, что столько разрушений и смертей", – прибавила экс-президент.
"Чем бы не закончились выборы в США, для Европы они закончатся не очень хорошо. Поскольку, если взглянуть объективно – американское общество раскалывается, они хотят закрыться на своем континенте. TЭто в ближайшие десятилетия будет только усугубляться", – считает Грибаускайте.
"Неважно, какими будут выборы, я не хочу критиковать ни одного из кандидатов, но оба варианта, по-своему, рискованны и неблагоприятны для нас", – заметила она.
Поэтому, по ее словам, Европа будет вынуждена взять на себя больше ответственности за свою безопасность.
"ЕС должен будет становиться оборонительной организацией, хотим мы этого или нет. И не только Путин поможет нам в этом, но и Америка", – считает Грибаускайте.