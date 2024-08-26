2024.08.26 06:56

Экс-президент оценила кандидатуру Кубилюса в еврокомиссары: он не посрамит

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Dalia Grybauskaitė
Dalia Grybauskaitė
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Экс-президент Даля Грибаускайте положительно оценила кандидата в еврокомиссары консерватора Андрюса Кубилюса. Политик прибавила, что это компетентный политик для любой сферы.

„Где бы он ни был, какой бы портфель ни получил – Кубилюс не посрамит“, – сказала в интервью LRT Грибаускайте.

Она прибавила, что для эффективной работы в ЕК важен не конкретный портфель, а активность самого комиссара даже за пределами его компетентности.

„Все зависит от личности, от человека. И не так важно, как называется портфель, необязательно что-то делать именно в той сфере“, – заверила она

Сама Грибаускайте занимала пост еврокомиссара в 2004-2009 гг. Сначала она занималась культурой и образованием, позже получила портфель комиссара по финансовому программированию и бюджету.

Напомним, что на минувшей неделе премьер Ингрида Шимоните представила кандидатуру Андрюса Кубилюса на пост еврокомиссара.

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