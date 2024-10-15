Экс-президент об итогах выборов в Сейм: было ощущение, что "Заря Немана" окажется наверху

Как утверждает экс-президент Валдас Адамкус, возглавлявший Литву два срока, его не удивили результаты партии „Заря Немана“, возглавляемой Ремигиюсом Жемайтайтисом, на выборах в Сейм. По словам бывшего главы государства, благоприятные перспективы для этой политической силы были заметны и раньше. В. Адамкус уверяет, что он внимательно следил за тем, чем закончатся состоявшиеся в воскресенье выборы для нынешних правящих консерваторов.