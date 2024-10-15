Экс-президент об итогах выборов в Сейм: было ощущение, что "Заря Немана" окажется наверху

„Я бы не сказал, что сюрприз – само собой ощущалось в последние предвыборные дни (...), что Жемайтайтис должен оказаться где-то наверху“, – заявил во вторник В. Адамкус в эфире радиостанции Žinių radijas.
„Я последовательно следил за исходом состязания консерваторов и „Зари Немана“. И, конечно, сам первичный результат, наверное, репрезентировал – консерваторы устояли на этот раз, хотя я сам консерваторов списал вниз“, – признался он.
В целом, отметил В. Адамкус, результаты выборов свидетельствуют о том, что народ выразил четкую позицию – необходимы перемены.
„Это показало, что литовское общество по-прежнему настроено на определенные перемены“, – сказал он, признав, что было бы неуместно однозначно осудить нынешнее правящее большинство и работу, проделанную им за последний срок.
„Во внешней политике, на мой взгляд, у меня нет претензий к Правительству. (...) Что касается внутренней политики – здесь картина уже меняется“, – заметил В. Адамкус.
Результаты и внезапный подъем партии „Заря Немана“ – это следствие недовольства общества тем, что в управлении внутренней политикой Литвы существуют серьезные проблемы и что нынешнее большинство во главе с консерваторами не решило эти проблемы“, –подытожил бывший глава страны.
ELTA напоминает, что по итогам первого тура выборов в Сейм, в многомандатном избирательном округе победу одержали социал-демократы, получившие 18 мандатов. За эту партию проголосовало 19,36 проц. избирателей.
На втором месте – консерваторы с 17 мандатами. За эту партию проголосовало 17,96 проц. избирателей.
На третьем месте – партия „Заря Немана“ с 14, 99 проц. голосов избирателей.
За тройкой лидеров следуют Союз демократов „Во имя Литвы“ с 9,24 проц. голосов, Движение либералов с 7,70 проц. и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 7,02 проц.
По данным Главизбиркома, общая явка избирателей составила 52,06 проц. граждан Литвы.
Четыре года назад, в 2020 г., явка избирателей составила 47,16 проц.
За 141 мандат депутата Сейма борются 14 партий и одна коалиция. 71 депутат Сейма избирается по одномандатным округам. Если ни один из кандидатов не наберет одной пятой всех голосов избирателей по одномандатному округу, 27 октября состоится второй тур выборов в Сейм.