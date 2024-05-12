2024.05.12 11:18

Экс-президент Литвы: я проголосовала за лучшего

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Dalia Grybauskaitė
Dalia Grybauskaitė
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Как заявила экс-президент Даля Грибаускайте, возглавлявшая Литву два срока, на проходящих в воскресенье выборах кандидат был выбран исходя из тех качеств, которые сейчас крайне важны для лидера государства.

"Государственность, ответственность, трудолюбие, смелость – все эти хорошие качества, которые необходимы Литве", – заявила экс-президент журналистам после голосования в Вильнюсском районе в воскресенье утром.

Тем не менее, Д. Грибаускайте не пожелала раскрыть, кого из восьми кандидатов она выбрала.
"Я голосовала за лучшего, на мой взгляд", — сказала она.

"Всегда выбираешь из того, что есть", – добавила Д. Грибаускайте.

По ее словам, новоизбранного президента ждут геополитические вызовы. Это, отмечает экс-президент, станет важнейшим акцентом нового срока.

"Вокруг нас много волнений. То давление, которое оказывается на нас и на все западное сообщество – сохранится. И это, наверное, останется лейтмотивом всего пятилетнего срока – безопасность Литвы, нашего региона, сохранение демократии и ее защита. Мир и демократию необходимо защищать и беречь каждый день", – сказала Д. Грибаускайте.

Экс-президент кратко прокомментировала и проходящий в воскресенье референдум о гражданстве. По ее словам, высказаться по этому вопросу очень важно.

"Я мечтаю о трехмиллионной Литве", – отметила она.

В воскресенье за ​​пост главы государства ведут борьбу восемь кандидатов.

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