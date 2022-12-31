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Экс-президент Литвы Валдас Адамкус надеется, что помощь Запада Украине оружием поможет победить. "Я надеюсь, что еще увижу в своей жизни свободную Украину", – сказал в интервью на Delfi экс-президент. По его словам, если бы помощь, которую оказывают Украине сейчас, была предоставлена раньше, то война длилась бы меньше года.
Valdas Adamkus
Valdas Adamkus
© ELTA / Dainius Labutis

Он сказал, что война его не удивила.

"Радует только одно - весь мир отреагировал на эту агрессию против свободной, независимой страны. Я горжусь патриотизмом украинцев, их борьбой до последнего человека за то, чтобы вернуть временно утраченное", – сказал Адамкус.

Он подчеркнул, что помощь Запада оружием, современной техникой дает надежду на "победу справедливости". Дипломатическое решение, по его мнению, в этой войне возможно только, когда украинцы вернут свои территории. В противном случае решение одно - с помощью силы.

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"Я рад, что для этой силы созданы новые условия. Сегодня мы можем сказать, что есть надежда все решить, поскольку ООН, весь Запад в целом, в конце концов дает украинцам и защиту воздушного пространства, и современную технику, оружие, ракеты и т.д. Тогда можно бороться и надеяться на победу", – сказал Адамкус.

Однако, он сказал, что заявления некоторых стран разрушают единство. Он указал на заявления главы Франции и канцлера Германии, а также представителей некоторых других стран.

"Слава Богу, что они пока не разрушают общее сопротивление. Мне непонятна игра, которую ведут Франция и Германия. И как они это хотят видеть", – заметил экс-президент.

По его словам, со стороны этих стран есть некоторое колебание.

"Я не говорю, что они что-то разрушили. Но нет единой решимости – стоим все твердо, не отступаем, предоставляем помощь", – заметил Адамкус.

Он отметил, что гуманитарную помощь Украине поставляют единым фронтом. "Но там, где нужна военная помощь, в этом вопросе есть колебания, разные высказывания. Поэтому я беспокоюсь, как бы не разрушили всю западную помощь, установку. Война началась в начале года, идет почти год, а военную помощь оказывают только сейчас. А ведь эта помощь должна была идти с самого начала. Если бы помощь шла с первого дня, я думаю, сейчас этот конфликт уже был бы прекращен", - заметил экс-президент.

Ему непонятна и позиция Венгрии: "И не знаешь, что это? Какие-то рудименты обязательств и любовь к СССР или полное отсутствие понимания происходящего".

"Я бы хотел, чтобы эра Путина закончилась, поскольку Путин практически продолжает сталинскую диктатуру. Россия должна отказаться от него и найти другие пути укрепления идеи демократической свободы в российском обществе, поскольку все же есть определенное количество людей (и немалое), которые с ностальгией вспоминают СССР. Это будет проблемой до тех пор, пока молодые люди не созреют в свободном идейном пространстве", – сказал Адамкус.

В условиях настоящего, Адамкус не верит в идею демократической России.

"Но, возможно, после смены поколений, это осуществится и приживется как естественный образ жизни", – сказал он.

"Западный мир слишком долго верил, что после падения коммунизма все люди изменятся за одну ночь. Это нереально", – подчеркнул экс-президент.

По его мнению, Россия могла бы измениться понемногу, на это не хватит 5–10 лет: "Это 100 млн. жителей, которые оторваны от свободного мира, для них недоступна идея свободы, демократии. <...> Это не произойдет в течение 5–10 лет. Путь демократии и свободы не прорвется. Если взглянуть на историю, Россия была диктатурой, царской империей, это для них естественно".

Он сказал, что не может сказать, насколько идея свободы жива в Беларуси.

По его словам, только сами белорусы могут изменить ситуацию.

"Мне выпало "счастье" столкнуться с Лукашенко и, честно говоря, я убедился в одном – при этом человеке ни на что нельзя полагаться. Он ненадежный, карьерист, от него всего можно ожидать. Но сейчас у нас есть гарантии НАТО, я думаю, Лукашенко знает об этом и ведет себя соответствующим образом: пугает, провоцирует, мы видим, он встречается с Путиным, но не поддается вовлечению в войну", – сказал Адамкус.

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