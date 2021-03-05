"Коммуникации в публичном пространстве, по крайней мере на национальном уровне, со стороны власти практически не существует. (...) Я не вижу понимания того, что должна существовать образная, постоянная словесная коммуникация, жаль, что так есть, это отражает сам хаотичный процесс вакцинации", – сказала LRT экс-президент.

По ее словам, слишком много ответственности лежит на региональных самоуправлениях и семейных врачах.

"Мы видим, что все взвалено на плечи семейных врачей, на медучреждения, принадлежащие региональным властям, темп вакцинации стал разным. В одних муниципалитетах прививают 65-летних, в других – 70-летних, а в третьих еще прививают 80-летних. Поскольку вся ответственность переброшена на семейных врачей, мы видим, что процесс зависит от способностей конкретного медучреждения и муниципалитета", – сказала Грибаускайте.

Она критиковала правящих за формирование списка вакцинируемых вручную.

"Если ситуация не изменится, когда начнется массовая вакцинация, я думаю, у нас будет много проблем. Сейчас пока списки составляют вручную. (...) Такого не должно быть. Надо было подготовить интернет-программу, чтобы все проходило быстро и объективно", – сказала экс-президент.

"Сколько можно ждать и не решать этот вопрос, ждать, каких-то случайных данных, что все будет хорошо?", – вопрошала она.

По мнению Грибаускайте, процесс вакцинации в Литве не контролируем.

"Мы видим и сейчас, что есть большая разница между полученной и использованной вакциной, потому что процесс неконтролируемый. (...) По мере увеличения количества вакцины, разница будет еще больше, тут не может быть никаких оправданий", – акцентировала она.