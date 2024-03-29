Экс-президент Литвы призывает увеличить расходы на оборону: мы должны пересмотреть свой бюджет мирной жизни

"Мы должны инвестировать и пересмотреть свой бюджет мирной жизни и сделать его оборонным бюджетом, потому что время не ждет, обстоятельства тоже. (...) Путин не оставил нам выбора", – заявила Д. Грибаускайте в эфире радиостанции LRT в пятницу после празднования 20-летия со дня вступления Литвы в НАТО.

"Наш мирный менталитет по-прежнему доминирует, и нам нужно много инвестировать в нашу оборону и делать это быстрее", – сказала бывший президент Литвы.

Она отметила, что ответственность за это ложится не только на действующих политиков, но и на кандидатов на президентских выборах.

"Очень надеюсь, что различные дискуссии закончатся и политическую ответственность возьмут на себя все действующие политики, представители всех политических партий, а также будущие президенты, которые участвуют, примут участие и победят на выборах", – сказала Д. Грибаускайте.