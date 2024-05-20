Экс-президент Литвы приняла участие в инаугурации нового президента Тайваня

Как сообщает бюро Д. Грибаускайте, в ходе визита на Тайвань запланированы двусторонние встречи с президентом и вице-президентом Сьяу Бикхим. Запланирована также встреча Д. Грибаускайте с экс-главой Тайваня Цай Инвэнь.
Это не первый визит Д. Грибаускайте на Тайвань – политик, возглавлявший Литву два срока, последний раз посещал Тайбэй в августе прошлого года вместе с делегацией американской экспертной группы – Атлантического совета (Atlantic Council).
После приведения к присяге в понедельник У. Лай Циндэ перенял обязанности от своей предшественницы Ц. Инвэнь, которая занимала эту должность 8 лет.
Нового лидера Тайваня приветствовали самые влиятельные политики Тайваня и представители 12 стран, поддерживающих дипломатические отношения с островом. На инаугурации также присутствовали политики из США, Японии и ряда европейских стран.
Президент вступает в должность главы государства на фоне неослабевающей враждебности Китая по отношению к острову. На прошлой неделе Пекин заявил, что Лай Циндэ придется выбирать "между мирным развитием и конфронтацией".
Как пишет Reuters, предполагается, что Лай Циндэ проявит добрую волю в отношениях с материковым Китаем и призовет к мирному сосуществованию.