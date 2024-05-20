2024.05.20 09:26

Экс-президент Литвы приняла участие в инаугурации нового президента Тайваня

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kinijos atidžiai stebimuose Taivano prezidento rinkimuose pirmauja jų favoritas Lai Ching-te
Kinijos atidžiai stebimuose Taivano prezidento rinkimuose pirmauja jų favoritas Lai Ching-te
ФОТО: EPA-ELTA

Экс-президент Даля Грибаускайте в понедельник приняла участие в церемонии инаугурации президента Тайваня Уильям Лай Циндэ.

Как сообщает бюро Д. Грибаускайте, в ходе визита на Тайвань запланированы двусторонние встречи с президентом и вице-президентом Сьяу Бикхим. Запланирована также встреча Д. Грибаускайте с экс-главой Тайваня Цай Инвэнь.

Это не первый визит Д. Грибаускайте на Тайвань – политик, возглавлявший Литву два срока, последний раз посещал Тайбэй в августе прошлого года вместе с делегацией американской экспертной группы – Атлантического совета (Atlantic Council).

После приведения к присяге в понедельник У. Лай Циндэ перенял обязанности от своей предшественницы Ц. Инвэнь, которая занимала эту должность 8 лет.

Нового лидера Тайваня приветствовали самые влиятельные политики Тайваня и представители 12 стран, поддерживающих дипломатические отношения с островом. На инаугурации также присутствовали политики из США, Японии и ряда европейских стран.

Президент вступает в должность главы государства на фоне неослабевающей враждебности Китая по отношению к острову. На прошлой неделе Пекин заявил, что Лай Циндэ придется выбирать "между мирным развитием и конфронтацией".

Как пишет Reuters, предполагается, что Лай Циндэ проявит добрую волю в отношениях с материковым Китаем и призовет к мирному сосуществованию.

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