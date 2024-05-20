Экс-президент Литвы приняла участие в инаугурации нового президента Тайваня

Как сообщает бюро Д. Грибаускайте, в ходе визита на Тайвань запланированы двусторонние встречи с президентом и вице-президентом Сьяу Бикхим. Запланирована также встреча Д. Грибаускайте с экс-главой Тайваня Цай Инвэнь.

Это не первый визит Д. Грибаускайте на Тайвань – политик, возглавлявший Литву два срока, последний раз посещал Тайбэй в августе прошлого года вместе с делегацией американской экспертной группы – Атлантического совета (Atlantic Council).

После приведения к присяге в понедельник У. Лай Циндэ перенял обязанности от своей предшественницы Ц. Инвэнь, которая занимала эту должность 8 лет.