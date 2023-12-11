Экс-президент Литвы осудил допуск россиян к участию в парижской олимпиаде: нельзя отделить спорт от народа и государства

"Я помню пекинскую олимпиаду, я сидел вместе с грузинской делегацией, это было, когда Россия напала на Грузию. Я им сказал, что им нечего здесь сидеть, что они должны ехать домой. Они созвонились с властями, но тогдашний президент велел им оставаться, потому что приедет его жена. Такова реальность. Я не люблю, когда делают громкие заявления, после которых все прячутся в кусты – если сказал, делай. Если сказал слово, его надо держать. Лучше помолчать, принять решение и тогда делать. Если только 8 россиян получили право на участие как нейтральные – то что это? Я не знаю, будут ли еще отборы. Украинцев будет 60, они не говорят об отказе от участия. Будут участвовать. Тогда будет решение самих спортсменов, будут они состязаться с россиянами или нет. Я не люблю шума, нужны решения", – сказал он.