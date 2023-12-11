Экс-президент Литвы осудил допуск россиян к участию в парижской олимпиаде: нельзя отделить спорт от народа и государства

В понедельник в Литве отмечают 35-летие ЛНОК.
11 декабря 1988 года 477 патриотически настроенных представителей спорта, искусства и науки на фоне триколора объявили о восстановлении ЛНОК. ЛНОК стал первой литовской организацией, отделившейся от СССР.
На празднике в этом году не обошлось без обсуждения темы парижской олимпиады 2024 г. Напомним, что МОК допустил участие в этой олимпиаде атлетов из России и Беларуси. Они смогут участвовать как нейтральные спортсмены, выдвинуты определенные условия - никаких флагов, гимнов, цветов их стран, нельзя участвовать спортсменам, которые являются сотрудниками спецслужб или служат в армии. Они смогут участвовать только в индивидуальных состязаниях. Сообщается, что на олимпиаду смогут приехать 8 россиян и 3 белоруса.
"Я могу сказать, что я чувствую – я думаю, что это неправильное решение, недопустимое, когда в Украине происходит такое, – сказал Адамкус. – Олимпийское движение - пример мира и спокойствия, а тут странам-агрессорам разрешают участвовать в олимпиаде. Это недоразумение, я не нахожу никакого оправдания. Нельзя отделить спорт от народа, от государства. Если государство заняло определенную позицию, спортсмены не могут участвовать на такой агрессивной позиции, какую занимает государство. Это вопрос моральной этики, его нельзя игнорировать. Пока конфликт не решен, идут бои, как такое можно оправдать? Во время олимпиад, если взглянуть на историю, прекращали военные действия, а в современном мире, мы разрешаем во время бойни участвовать стране-агрессору".
"Я помню пекинскую олимпиаду, я сидел вместе с грузинской делегацией, это было, когда Россия напала на Грузию. Я им сказал, что им нечего здесь сидеть, что они должны ехать домой. Они созвонились с властями, но тогдашний президент велел им оставаться, потому что приедет его жена. Такова реальность. Я не люблю, когда делают громкие заявления, после которых все прячутся в кусты – если сказал, делай. Если сказал слово, его надо держать. Лучше помолчать, принять решение и тогда делать. Если только 8 россиян получили право на участие как нейтральные – то что это? Я не знаю, будут ли еще отборы. Украинцев будет 60, они не говорят об отказе от участия. Будут участвовать. Тогда будет решение самих спортсменов, будут они состязаться с россиянами или нет. Я не люблю шума, нужны решения", – сказал он.