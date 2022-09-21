"Я думаю, что весь мир одинаково видит то, что это немедленная эскалация огромной войны в Европе, это новая фаза. Вот как я это оцениваю", - сказала Грибаускайте журналистам в среду в Каунасе.

"Наши шаги, шаги НАТО, также Запада должны быть сплоченным ответом. Точно так же мы должны реагировать с наращиванием поставок вооружений в Украину", - сказал экс-президент.

По ее словам, Украина должна быть обеспечена более тяжелым и дальнобойным вооружением, которое необходимо "для противодействия этой новой попытке русской орды продвинуться дальше в Европу".

По словам Грибаускайте, мобилизация в России была объявлена ​​из-за того, что "армия уголовников" не сумела быть эффективной.

"Потому что они не справились со скрытой мобилизацией, которая проводилась из рекрутов и чеченцев, но также и из криминального мира. Было совершенно ясно, что такая армия преступников не может быть эффективной ни в какой войне. Так что сейчас вербуют россиян. Эта частичная мобилизация означает, что, к сожалению, война пришла на территорию России, и эту войну вызвал сам президент Путин", - сказала Грибаускайте.

В среду Путин в своем обращении к нации впервые с начала военного вторжения в Украину объявил о частичной мобилизации в стране.

По его словам, призыв, который начнется в среду, касается резервистов, в первую очередь с опытом. Россия рассчитывает мобилизовать около 300 тыс. военнослужащих.

В ответ на мобилизацию в России в Литве был повышен уровень готовности сил быстрого реагирования.