Экс-президент Литвы: мне никто не может запретить иметь свое мнение

"Что касается дискуссий о президентских выборах 2024 г. Повторю, я ушла из активной политики после второго срока полномочий. В публичном пространстве я останусь, иногда буду высказывать свое мнение по актуальным вопросам. Мне никто не может запретить иметь свое мнение. Все, кто меня поддерживает, спасибо. Всем, кто меня не любит – успокойтесь и не дергайтесь", – писала она в фейсбуке.
Грибаускайте недавно раскритиковала правящих, после чего у некоторых политических обозревателей появились подозрения, что она может принять участие в президентских выборах 2024 г.
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