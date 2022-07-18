Экс-президент Литвы: мне никто не может запретить иметь свое мнение

"Что касается дискуссий о президентских выборах 2024 г. Повторю, я ушла из активной политики после второго срока полномочий. В публичном пространстве я останусь, иногда буду высказывать свое мнение по актуальным вопросам. Мне никто не может запретить иметь свое мнение. Все, кто меня поддерживает, спасибо. Всем, кто меня не любит – успокойтесь и не дергайтесь", – писала она в фейсбуке.

Грибаускайте недавно раскритиковала правящих, после чего у некоторых политических обозревателей появились подозрения, что она может принять участие в президентских выборах 2024 г.