Экс-президент Грибаускайте проголосовала досрочно в посольстве Литвы в Берлине

Д. Грибаускайте участвует в международном конгрессе Ассоциации исследований Центральной и Восточной Европы, проходящем в столице Германии.
ELTA напоминает, что во вторник началось трехдневное досрочное голосование на выборах в Сейм. В эти дни с 7.00 час. до 20.00 час. избиратели смогут проголосовать в зданиях всех 60 муниципалитетов Литвы и на дополнительных избирательных участках.
Избиратели могут проголосовать с утра вторника до вечера четверга в любом месте досрочного голосования, независимо от регистрации по месту жительства.
Основной день выборов в Сейм – 13 октября, воскресенье. Двери избирательных участков также откроются в 7 часов утра и будут ждать избирателей до 20.00 часов.