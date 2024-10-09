2024.10.09 17:10

Экс-президент Грибаускайте проголосовала досрочно в посольстве Литвы в Берлине

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Dalia Grybauskaitė
Dalia Grybauskaitė
ФОТО: Jonas Balčiūnas | Elta

Экс-президент Даля Грибаускайте проголосовала на досрочном голосовании на выборах в Сейм в посольстве Литвы в Берлине.

Д. Грибаускайте участвует в международном конгрессе Ассоциации исследований Центральной и Восточной Европы, проходящем в столице Германии.

ELTA напоминает, что во вторник началось трехдневное досрочное голосование на выборах в Сейм. В эти дни с 7.00 час. до 20.00 час. избиратели смогут проголосовать в зданиях всех 60 муниципалитетов Литвы и на дополнительных избирательных участках.

Избиратели могут проголосовать с утра вторника до вечера четверга в любом месте досрочного голосования, независимо от регистрации по месту жительства.

Основной день выборов в Сейм – 13 октября, воскресенье. Двери избирательных участков также откроются в 7 часов утра и будут ждать избирателей до 20.00 часов.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии