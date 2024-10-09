Экс-президент Грибаускайте проголосовала досрочно в посольстве Литвы в Берлине

Д. Грибаускайте участвует в международном конгрессе Ассоциации исследований Центральной и Восточной Европы, проходящем в столице Германии.

ELTA напоминает, что во вторник началось трехдневное досрочное голосование на выборах в Сейм. В эти дни с 7.00 час. до 20.00 час. избиратели смогут проголосовать в зданиях всех 60 муниципалитетов Литвы и на дополнительных избирательных участках.

Избиратели могут проголосовать с утра вторника до вечера четверга в любом месте досрочного голосования, независимо от регистрации по месту жительства.