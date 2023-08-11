11 августа 2023 г. 10:39

Экс-премьер: транзит украинского зерна через Литву трудноосуществим

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Председатель Демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис скептически относится к возможности транзита украинского зерна через Литву. По его словам, прежде всего следует подсчитать выгоду от такого маршрута, при котором придется дважды менять пути, для самой Украины.

"Это похоже на проект, который трудно осуществить. Обеспечить это мы можем только по железной дороге, минуя Беларусь, а это значит, что за время транспортировки поезду придется как минимум два раза сменить пути. Будет ли это эффективным, будет ли это целесообразным, должна сначала подсчитать сама Украина, которая и решит, приемлем ли такой альтернативный путь", – сказал в пятницу С. Сквернялис в эфире радиостанции Žinių radijas.

По мнению парламентария, чтобы сделать такой маршрут надежным, потребуются большие инвестиции, которые, возможно, после окончания войны станут бессмысленными.

"Для надежного транзита потребуются огромные инвестиции. Но я надеюсь, что Украина все равно победит в этой войне и это не будет вопросом десятилетий, поэтому эта инвестиция может оказаться бессмысленной", – сказал он.

17 июля Москва вышла из зерновой сделки, которая позволяла экспортировать украинское продовольствие из черноморских портов. После этого выхода российские войска начали обстрел зерновых терминалов в Одесской области крылатыми ракетами, а кремлевский режим подчеркнул, что грузовые суда, следующие в Украину по Черному морю, будут рассматриваться в качестве потенциальных военных целей.

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