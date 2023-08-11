Экс-премьер: транзит украинского зерна через Литву трудноосуществим

"Это похоже на проект, который трудно осуществить. Обеспечить это мы можем только по железной дороге, минуя Беларусь, а это значит, что за время транспортировки поезду придется как минимум два раза сменить пути. Будет ли это эффективным, будет ли это целесообразным, должна сначала подсчитать сама Украина, которая и решит, приемлем ли такой альтернативный путь", – сказал в пятницу С. Сквернялис в эфире радиостанции Žinių radijas.

По мнению парламентария, чтобы сделать такой маршрут надежным, потребуются большие инвестиции, которые, возможно, после окончания войны станут бессмысленными.

"Для надежного транзита потребуются огромные инвестиции. Но я надеюсь, что Украина все равно победит в этой войне и это не будет вопросом десятилетий, поэтому эта инвестиция может оказаться бессмысленной", – сказал он.