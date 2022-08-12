В некотором смысле Кремль помогает Западу стать менее зависимым от российского газа. Эта зависимость уже уменьшилась по сравнению с тем, что было в начале войны. Тогда более 40 процентов газа в Европе шло из России, сейчас мы видим, что осталось около 20 процентов. Та же Германия срочно строит терминал сжиженного газа, который, по планам немцев, должен заработать в самом начале следующего года. В каком-то смысле это освобождение происходит с кардинальными изменениями", - "Žinių radijas" в четверг сказал А. Кубилюс.

В связи с напряженностью, связанной с войной России в Украине и объявленными в связи с ней западными санкциями, Москва сократить поставки природного газа во многие европейские страны, в том числе в Германию. Трубопровод "Северный поток 1", по которому Германия получает газ через Балтийское море, с прошлой недели работает всего на 20 процентов мощности.