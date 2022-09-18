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Консерваторы мелют языком и ищут вину других, сказал экс-премьер Саулюс Сквернялис, комментируя особенно сложную ситуацию в секторе энергетики Литвы в последнее время. По словам руководителя партии "Во имя Литвы", именно власть правых, в отличие от утверждения правящих, не сделала ничего, чтобы государство имело свой ресурс производства электроэнергии. Это позволило бы надеяться сейчас на меньшие цены на электроэнергию.
Экс-премьер Литвы: консерваторы мелют языком и ищут вину других в сложившейся ситуации
© DELFI / Tomas Vinickas

"Часто консерваторы, которые реально ничего не сделали для государства, только весело мелют языком и, к сожалению, пытаются искать вину других", – сказал С. Сквернялис, подчеркнув, что как его правительство, так и правительство, которым руководил Альгирдас Буткявичюс, намного больше сделали для обеспечения энергетической безопасности страны.

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Поэтому премьер с иронией расценил намеки, раздающиеся в лагере правых, провести парламентское расследование о ситуации в энергосекторе.

"Я бы предложил провести и второе парламентское расследование и выяснить, почему два бывших до этого правительства не сделали ничего, чтобы сборная Литвы по баскетболу в этом году стала чемпионом Европы“, – сказал экс-премьер.

Критически расценил политик и действия министра энергетики Дайнюса Крейвиса по решению возникших проблем.

"Министр много говорит о прошлом, хотя это прошлое и те работы, которые сейчас завершают, начаты не этим правительством. Министр говорит о будущем – это надо делать.

Но будущее спроектировано в стратегических документах нашего государства, в привычной жизненной ситуации. Никто не предвидел, что в энергетике будет такая ситуация. Третий момент – делать здесь и сейчас. И в управлении энергетическим кризисом, и в поиске мер компенсации, и в поиске выхода из сложившейся ситуации. Министерство энергетики сильно запаздывает", – подытожил С. Сквернялис.

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