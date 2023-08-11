11 августа 2023 г. 11:15

Экс-премьер: чтобы наказать подсанкционного владельца Lifosa, мы уничтожаем одного из гигантов отрасли

 
ELTA
ru.DELFI.lt
„Lifosa“
„Lifosa“
ФОТО: Bendrovės nuotr.

Председатель Демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис говорит, что реализация санкций против завода по производству удобрений Lifosа является примером чрезмерно жесткого применения ограничений. По его словам, чтобы наказать одно подсанкционное лицо, Кедайняйский район теряет важное предприятие.

"Мы сами себе обрубаем все контракты, к чему нас не обязывал и чего от нас не требовал ни Евросоюз, ни другие международные организации. Мы всегда были первыми там, где можно разрушить свою экономику.

И сейчас мы видим это на примере Lifosa, где формально ничего не делается несмотря на то, что завод является ключевым для Кедайняйского района, создает много хорошо оплачиваемых рабочих мест, производит конкурентоспособный и привлекательный для экспорта продукт", – сказал С. Сквернялис в пятничном эфире радиостанции Žinių radijas.

"Чтобы наказать подсанкционного владельца, мы по сути уничтожаем одного из гигантов отрасли, восстановление которого может оказаться невозможным", — подчеркнул политик.

3 июля группа EuroChem с участием российского капитала, управляющая Lifosa, сообщила о том, что предприятие может быть временно законсервировано, и если не будет достигнуто соглашение с властями страны о налаживании деятельности предприятия, то будет рассмотрен вопрос о дальнейшей судьбе завода в целом. В случае консервации завода, часть рабочих мест на предприятии планируется сохранить.

В отношении лиц, контролирующих АО Lifosa, которые управляют этой компанией в Литве через компании-посредники, введены международные санкции из-за их связи с российским режимом, ведущим войну против Украины.

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