Экс-премьер: чтобы наказать подсанкционного владельца Lifosa, мы уничтожаем одного из гигантов отрасли

"Мы сами себе обрубаем все контракты, к чему нас не обязывал и чего от нас не требовал ни Евросоюз, ни другие международные организации. Мы всегда были первыми там, где можно разрушить свою экономику.
И сейчас мы видим это на примере Lifosa, где формально ничего не делается несмотря на то, что завод является ключевым для Кедайняйского района, создает много хорошо оплачиваемых рабочих мест, производит конкурентоспособный и привлекательный для экспорта продукт", – сказал С. Сквернялис в пятничном эфире радиостанции Žinių radijas.
"Чтобы наказать подсанкционного владельца, мы по сути уничтожаем одного из гигантов отрасли, восстановление которого может оказаться невозможным", — подчеркнул политик.
3 июля группа EuroChem с участием российского капитала, управляющая Lifosa, сообщила о том, что предприятие может быть временно законсервировано, и если не будет достигнуто соглашение с властями страны о налаживании деятельности предприятия, то будет рассмотрен вопрос о дальнейшей судьбе завода в целом. В случае консервации завода, часть рабочих мест на предприятии планируется сохранить.
В отношении лиц, контролирующих АО Lifosa, которые управляют этой компанией в Литве через компании-посредники, введены международные санкции из-за их связи с российским режимом, ведущим войну против Украины.