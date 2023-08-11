Экс-премьер: чтобы наказать подсанкционного владельца Lifosa, мы уничтожаем одного из гигантов отрасли

"Мы сами себе обрубаем все контракты, к чему нас не обязывал и чего от нас не требовал ни Евросоюз, ни другие международные организации. Мы всегда были первыми там, где можно разрушить свою экономику.

И сейчас мы видим это на примере Lifosa, где формально ничего не делается несмотря на то, что завод является ключевым для Кедайняйского района, создает много хорошо оплачиваемых рабочих мест, производит конкурентоспособный и привлекательный для экспорта продукт", – сказал С. Сквернялис в пятничном эфире радиостанции Žinių radijas.

"Чтобы наказать подсанкционного владельца, мы по сути уничтожаем одного из гигантов отрасли, восстановление которого может оказаться невозможным", — подчеркнул политик.