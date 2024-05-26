Экс-кандидат в президенты Вайткус собирается в Сейм: у меня нет морального права прекратить политическую деятельность

Говоря о сроках полномочий будущего президента, Э. Вайткус рисует пессимистические сценарии. Поэтому бывший кандидат в президенты уверяет, что будет участвовать в выборах в Сейм и таким образом добиваться перемен в политике.

"Нас поведут в том же направлении разрушения и уничтожения", – посетовал политик.

"Есть Шимоните и Науседа – вопрос, кто лучше – черт или дьявол? Мой ответ всем – они одинаковые. Я очень давно говорю, что уже тридцать лет они одни и те же – меняют только прически или подолы", – сказал агентству Elta в воскресенье Э. Вайткус после голосования на выборах главы государства в Каунасе .

По его словам, вне зависимости от того, кто победит в воскресном голосовании – Гитанас Науседа или Ингрида Шимоните , – внешняя политика будущего главы государства будет вредоносной. Поэтому, продолжил Э. Вайткус, работа в парламенте позволит стабилизировать дипломатические позиции Литвы.

"Сейм может немного помочь амортизировать ситуацию. Поэтому необходимо в обязательном порядке участвовать в выборах в Сейм и сказать там свое слово", – сказал Э. Вайткус.

"У меня нет морального права прекратить ту политическую деятельность, о которой я публично говорил народу Литвы: как Саюдис завоевал независимость мирным путем, так и сейчас – мирными и дипломатическими средствами можно и нужно добиться мира не только в Литве, но и во всей Европе", – подчеркнул политик.

Он также напомнил о полученной значительной поддержке со стороны населения на президентских выборах. Поэтому он подчеркнул, что "морально обязан людям, которые хотят мира и не хотят войны".