По ее оценке, это мешало президенту осуществить свою предвыборную программу - идею "государства благосостояния", кроме того, осложнило усилия правительства в борьбе с экономическими кризисами.

"Нетипичные и бурные годы, видно, сам президент, когда претендовал на этот пост, не думал, что его ждет столько вызовов", – сказала в интервью Žinių radijаs Гените-Пикчене.

"Мы пережили и сильные удары пандемии, потом наступил кризис мигрантов, было геополитическое напряжение с Беларусью, Китаем из-за Тайваня, а сейчас - война России в Украине. Поэтому при таких обстоятельствах, естественно, что сложно осуществлять программные установки и цели", – сказала она.

Гените-Пикчене заметила, что Науседа добивался создания "государства благосостояния" путем экономических перемен, "оперативно и быстро". К кризис эти амбиции президента, по словам экономиста, "стали ставить палки в колеса" правительству, мешали ему бороться с кризисом.

Экономист напомнила о частых разногласиях между Науседой и правительством, поскольку правительство занималось "тушением пожаров", было сложно следовать стратегическим целям и осуществлять какие-то программы.

Гените-Пикчен сказала, что Науседа мог пользоваться популярностью у избирателей, но его политика в кризисный период наносила вред экономике Литвы.

"Желание президента улучшать показатели "государства благосостояния" (...) во многих случаях мешали решать экономические вызовы. Возможно, это было популярно в глазах общества, но шло вразрез с фискальной политикой, которая необходима была в сложных условиях последних трех лет", – сказала экономист.

12 июля прошло ровно три года с того дня как Гитанас Науседа стал президентом Литвы. Церемония инаугурации состоялась 12 июля 2019 года.