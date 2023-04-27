Журналисты выяснили, что в январе 2023 года ученые из Московского государственного института международных отношений (МГИМО) и Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН) разработали для Кремля план по "возвращению за стол переговоров" стран, имеющих выход к Балтийскому морю. Идея была одобрена в Администрации президента РФ.

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Концепция проекта описана в документе под названием "Балтика на переломе эпох: новые вызовы и императивы развития". В нем прямо рекомендовано "гиперболизировать отдельные проблемы и моделировать катастрофические сценарии", чтобы вынудить европейские страны начать диалог. Ради этого составители плана даже предлагают прибегнуть к "политической мимикрии" — например, использовать термин "страны Балтии" вместо более привычного для российской власти слова "Прибалтика".

Как пишет центр "Досье", составители документа ориентировались на Глобальную стратегию Евросоюза 2016 года, которая допускала "избирательное взаимодействие" с российскими властями в таких сферах как вопросы климата, развитие Арктики, научные исследования и приграничное сотрудничество. Этой лазейкой предлагают воспользоваться разработчики программы, чтобы агенты Кремля могли вступать в контакт с "лидерами общественного мнения" в Европе.

Согласно плану, Кремль будет пытаться втянуть в деятельность "Балтийской платформы" крупнейшие европейские научные центры, занимающиеся экологией региона, а также восстановить членство в региональных организациях, потерянное после начала полномасштабного вторжения в Украину. Авторы концепции предлагают одновременно создать параллельные структуры, а также развивать сеть аффилированных с Россией неправительственных организаций в разных странах.

"Балтийскую платформу" собираются развивать на базе МГИМО, Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ), Балтийского федерального университета им. Канта и подразделений РАН, а руководителей этих учреждений планируется включить в состав оргкомитета. Туда же пригласят нескольких высокопоставленных федеральных чиновников и губернаторов западных регионов РФ.

Мероприятия в рамках описанного в документе плана уже проходят, отмечают журналисты центра "Досье". Так, в марте гость одного из эфиров пропагандиста Владимира Соловьева рассказывал об угрозах экосистеме Балтийского моря. В конце месяца в Санкт-Петербурге прошел "День Балтийского моря", в рамках которого главы семи регионов РФ подписали Соглашение о сотрудничестве для сохранения и восстановления балтийской водной системы.

Центру "Досье" удалось связаться с одним из организаторов мероприятия — журналисты позвонили в ректорат СПбГУ, представились ассистентами Шведского общества охраны природы и предложили сотрудничество в рамках "Балтийской платформы". Представители университета направили авторов расследования к советнику проректора по международной деятельности Александру Кулешову — он назвал себя организатором "Балтийской платформы" и предварительно согласился рассказать про проект, но на момент публикации материала не ответил на уточняющие вопросы.

Собеседники журналистов в Бюро защиты Сатверсме и в Департаменте госбезопасности Литвы отмечают, что подобные проекты сложно посчитать новшеством. Как государственные институции, так и близкие к Кремлю организации ранее неоднократно использовали тему экологии для организации встреч с местными лидерами общественного мнения и расширения влияния в регионе. При этом новый план многие опрошенные журналистами эксперты оценили как "хитрый".