Движение семей Литвы готовится к выборам: ведет переговоры с "Молодой Литвой"

Партия "Молодая Литва", возглавляемая Станисловасом Бушкявичюсом, без возражений со стороны ДСЛ, сменила название партии на Союз литовских семей (Jaunoji Lietuva). Однако, как утверждает представитель Движения семей Литвы Альгимантас Рустейка, это не значит, что ядро ​​этого объединения будет участвовать в рамках именно возглавляемого С. Бушкявичюсом политического объединения. По его словам, ничего не значит и тот факт, что в сменившую название партию уже успели вступить несколько десятков членов объединения.

"Кроме смены названия никаких решений пока нет. Ведутся переговоры, мы общаемся. Может удастся договориться, а может и не удастся. Поэтому пока нет решений мне не хотелось бы транслировать свое личное мнение", — сказал А. Рустейка агентству ELTA.

По его словам, нет ничего плохого в том, что, даже если и не удастся окончательно договориться с партией С. Бушкявичюса, на предстоящих выборах будут бороться несколько политических сил с похожим названием.