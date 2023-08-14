Движение семей Литвы готовится к выборам: ведет переговоры с "Молодой Литвой"

Партия "Молодая Литва", возглавляемая Станисловасом Бушкявичюсом, без возражений со стороны ДСЛ, сменила название партии на Союз литовских семей (Jaunoji Lietuva). Однако, как утверждает представитель Движения семей Литвы Альгимантас Рустейка, это не значит, что ядро этого объединения будет участвовать в рамках именно возглавляемого С. Бушкявичюсом политического объединения. По его словам, ничего не значит и тот факт, что в сменившую название партию уже успели вступить несколько десятков членов объединения.
"Кроме смены названия никаких решений пока нет. Ведутся переговоры, мы общаемся. Может удастся договориться, а может и не удастся. Поэтому пока нет решений мне не хотелось бы транслировать свое личное мнение", — сказал А. Рустейка агентству ELTA.
По его словам, нет ничего плохого в том, что, даже если и не удастся окончательно договориться с партией С. Бушкявичюса, на предстоящих выборах будут бороться несколько политических сил с похожим названием.
"Названия не побеждают названия, названия не являются действующими лицами. Так что смена названия – это просто смена названия. Мы ведем переговоры с той или иной партией. Однако на данный момент утверждать, что есть договоренности, — это не так. Пока это просто смена названия", – сказал член Движения семей.
С другой стороны, А. Рустейка подтвердил, что "Молодая Литва" согласовала название с ДСЛ. Кроме того, по его словам, к политической силе уже присоединились несколько десятков членов объединения.
В свою очередь С. Бушкявичюс гораздо оптимистичнее высказался о сотрудничестве между ДСЛ и возглавляемой им партией.
"Наши взгляды в вопросах семьи совпадают", — подчеркнул он как одну из причин сотрудничества, добавив, что надеется на более активное присоединение членов ДСЛ.
"Сейчас присоединились несколько десятков. Однако это только сейчас, потому что мы ведем переговоры, и, думаю, в будущем их присоединится больше", – сказал С. Бушкявичюс.
При этом он заверил, что продолжит руководить партией под обновленным названием. Однако, кто возглавит список на выборах в Сейм, станет ясно в будущем. Также, продолжил он, в ближайшее время планируется определиться с планами на президентские выборы.
Председатель совета организации Раймондас Гринявичюс еще в мае упомянул о намерении Движения семей Литвы учредить партию и участвовать в парламентских выборах.
Организация ДСЛ определяет себя как защитника традиционных семейных ценностей, естественной семьи и конституционных прав граждан. Эта организация привлекла к себе внимание после неоднозначно оцениваемого "Большого марша в защиту семьи", который прошел в парке "Вингис" в мае 2021 года.