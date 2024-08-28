Движение либералов вышло из соглашения с правящими о совместном участии в дебатах на LRT

По словам Миталаса, правящие встречались и в минувший понедельник, тогда, по его словам, было сказано, что соглашение о дебатах действительно, однако вскоре выяснилась истинная ситуация.

Тем не менее, соглашение провалилось после того, как представители Движения либералов подписали соглашение без Партии свободы, в котором предусматривалось, что либералы будут участвовать в дебатах с социал-демократами, „аграриями“ и демократами.

Как рассказал Delfi представитель Партии свободы Витаутас Миталас, целью соглашения был выход на дебаты вместе с оппозиционными социал-демократами и Союзом демократов „Во имя Литвы“ или Союзом крестьян и зеленых Литвы.

По данным портала, об участии в предвыборных дебатах три партии договорились в августе на заседании коалиционного совета.

„Но в тот же день выяснилось, что Движение либералов уже дало дёру“, – сказал он.

Чмилите-Нильсен: представители Партии свободы своей отличительной чертой сделали истерию

Между тем, в ответ на высказывания представителя Партии свободы, лидер либералов Чмилите-Нильсен выразила сожаление по поводу того, что Партия свободы за четыре года отличилась в

„С удивлением прочла размышление Витаутаса Миталаса о „дебатном предательстве“ Движения либералов. Даже обидно, что либералы, пришедшие в политику с обещаниями партнерства и прав человека, за эти четыре года сделали своей отличительной чертой постоянную истерию“, – во вторник написала спикер Сейма в фейсбуке.