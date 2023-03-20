Движение либералов просит аннулировать результаты выборов в Аникщяйском районе и в Висагинасе

"На мой взгляд, эта ситуация определенно ненормальная. Потому что, во-первых, я бы сказала, что жителей там обманули. Даже не политиков, которых лишили всей возможности во втором туре – то участвуют, то не участвует, то уже третий участвует, то опять возвращается второй, но в данном случае и жителей", – сказала Э. Руделене на пресс-конференции, организованной ELTA в понедельник утром.

Поэтому политик сообщает, что Движение либералов обратилось в Сейм с просьбой аннулировать результаты выборов в этих муниципалитетах.

"В данном случае был создан просто хаос, и мы, как Движение либералов, обратились в Сейм с просьбой аннулировать выборы, потому что сегодня они не отражают конкретного результата – из-за полного хаоса", – подчеркнула она.

По мнению Э. Руделене, ГИК, в ответ на ситуацию, должна сделать выводы.

"И у ГИК были определенные проблемы, и они тоже должны взять на себя (ответственность – ELTA) и сделать определенные выводы. В Кодексе о выборах также, наверняка, есть пробелы, которые еще нужно будет пересмотреть, но в этих двух муниципалитетах хаос действительно был большой", — подчеркнула политик.

На выборах мэра Аникщяйского района победу одержал кандидат от Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Кястутис Тубис, а кандидат от СКЗЛ Эрландас Галагуз стал мэром Висагинаса.

ELTA напоминает, что в адрес ГИК было много критики из-за ее решений, вызвавших замешательство в Аникщяйском районном и Висагинском самоуправлениях. В этих муниципалитетах два кандидата были сняты с выборов мэра после первого тура, а затем вновь возвращены.