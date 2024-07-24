2024.07.24 16:57

Движение либералов на выборах в Сейм поведет лидер партии Чмилите-Нильсен

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен
Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен
ФОТО: Josvydas Elinskas | Delfi

Во вторник Движение либералов утвердило список кандидатов в Сейм и основные направления программы. Партия решила, что список кандидатов в парламент возглавит лидер либералов, спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

Как указывается в пресс-релизе Движения либералов, на втором месте в списке кандидатов партии в многомандатном округе – нынешний парламентарий Виргилиюс Алекна, на третьем – член Сейма Эугениюс Гентвилас, на четвертом – бывший мэр Тракайского района, парламентарий Эдита Рудялене, на пятом – член Сейма Андрюс Багдонас.

В первую десятку кандидатов также вошли: мэр Йонишкского района Виталиюс Гайлюс, парламентарии Арминас Лидяка, министр культуры Симонас Кайрис, Викторас Пранцкетис, Раймундас Лопата.

По словам председателя партии В. Чмилите-Нильсен, список Движения либералов, и политики, которые его возглавляют, являются заявлением либерального сообщества об „ответственной, предсказуемой и принципиальной либеральной политике“.

Выборы в Сейм в Литве состоятся 13 октября текущего года.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии