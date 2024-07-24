Движение либералов на выборах в Сейм поведет лидер партии Чмилите-Нильсен

Как указывается в пресс-релизе Движения либералов, на втором месте в списке кандидатов партии в многомандатном округе – нынешний парламентарий Виргилиюс Алекна, на третьем – член Сейма Эугениюс Гентвилас, на четвертом – бывший мэр Тракайского района, парламентарий Эдита Рудялене, на пятом – член Сейма Андрюс Багдонас.