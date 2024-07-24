Движение либералов на выборах в Сейм поведет лидер партии Чмилите-Нильсен

Как указывается в пресс-релизе Движения либералов, на втором месте в списке кандидатов партии в многомандатном округе – нынешний парламентарий Виргилиюс Алекна, на третьем – член Сейма Эугениюс Гентвилас, на четвертом – бывший мэр Тракайского района, парламентарий Эдита Рудялене, на пятом – член Сейма Андрюс Багдонас.
В первую десятку кандидатов также вошли: мэр Йонишкского района Виталиюс Гайлюс, парламентарии Арминас Лидяка, министр культуры Симонас Кайрис, Викторас Пранцкетис, Раймундас Лопата.
По словам председателя партии В. Чмилите-Нильсен, список Движения либералов, и политики, которые его возглавляют, являются заявлением либерального сообщества об „ответственной, предсказуемой и принципиальной либеральной политике“.
Выборы в Сейм в Литве состоятся 13 октября текущего года.