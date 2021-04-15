"В зависимости от ситуации, которая будет в тот момент, а вполне вероятно, что тогда у нас будут и другие вакцины для вакцинации приоритетных групп, вполне вероятно, что начнем массовую вакцинацию", - сказал А. Дулькис на "правительственном часе" в Сейме.

Премьер Ингрида Шимоните не сомневается, что будет достаточно желающих привиться вакциной AstraZeneca.

"Почти 174 тыс. человек привиты этой вакциной, и остатки этой вакцины не очень велики. Если этой вакциной будет предложено привиться всем желающим, то точно будет достаточно людей, которые придут и привьются", - сказала премьер.

Она в четверг подтвердила, что Литва просит Данию передать ей вакцину от коронавируса AstraZeneca.

На этой неделе Дания стала первой страной Евросоюза, которая решила не использовать вакцину AstraZeneca.

По словам премьера, пока не ясно, на какие количества могла бы претендовать Литва, и как эта страна решила их поделить.

Ранее о намерении попросить у Дании неиспользованную вакцину сообщила и Латвия.

Дания решила отказаться от вакцины AstraZeneca после подозрений в особо редком побочном явлении, невзирая на рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Европейского агентства по лекарственным препаратам продолжать вакцинацию этим препаратом.

По результатам вакцинации более 140 тыс. человек в Дании этой англо-шведской вакциной было зарегистрировано два случая тромбоза, связанных с прививкой, один из них был смертельным.