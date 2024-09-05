Доверие жителей Литвы к лидеру социал-демократов упало на 8 процентных пунктов

Доверие населения к лидеру социал-демократов Вилии Блинкявичюте, которая долгое время не давала четкого ответа на вопрос, займет ли она пост премьер-министра в случае победы на выборах, упало на 8 процентных пунктов. Об этом свидетельствуют результаты августовского опроса общественного мнения, проведенного компанией Baltijos tyrimai по заказу Elta.