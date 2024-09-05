Доверие жителей Литвы к лидеру социал-демократов упало на 8 процентных пунктов

По данным опроса, проведенного в период с 7 по 19 августа, популярность председателя Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) В. Блинкявичюте среди участников августовского опроса составила 49 проц.
Как показали результаты последнего опроса, снизилась популярность и председателя Союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюса Сквернялиса – число респондентов, положительно оценивающих экс-премьера, также сократилось на 9 процентных пунктов (положительно – 41 проц., отрицательно – 50 проц.).
На 5 процентов упали рейтинги спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен (положительно – 34 проц., отрицательно – 54 проц.) и председателя Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Рамунаса Карбаускиса (положительно – 35 проц., отрицательно – 51 проц.).
Кроме того, на 4 процентных пункта снизилась поддержка депутата Европарламента Виргиниюса Синкявичюса (положительно – 46 проц., отрицательно – 31 проц.), на 3 процентных пункта – председателя Партии свободы Аушрине Армонайте и председателя Восстановительного Сейма Витаутаса Ландсбергиса.
При этом за последние два месяца на 4 процентных пункта выросла доля тех, кто положительно относится к мэру Каунаса Висвалдасу Матийошайтису (положительно – 37 проц., отрицательно – 49 проц.), на 3 процентных пункта выросли рейтинги участников президентских выборов Игнаса Вегеле (положительно – 39 проц., отрицательно – 47 проц.) и Эдуардаса Вайткуса (положительно – 19 проц., отрицательно – 59 проц.).
Лидеры из правящей коалиции – среди самых непопулярных политиков
Самые непопулярные среди населения в августе – два лидера из рядов правящей коалиции. Это – председатель Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис (отрицательно – 77 проц., положительно – 16 проц.) и лидер Партии свободы Аушрине Армонайте (отрицательно – 70 проц. положительно – 18 проц.).
Кроме того, участники августовского опроса отрицательно оценили Витаутаса Ландсбергиса (отрицательно – 74 проц., положительно – 17 проц.), премьер-министра И. Шимоните (отрицательно – 69 проц., положительно – 24 проц.) и депутата Европарламента Пятраса Гражулиса (отрицательно – 61 проц., положительно – 29 проц.).
Между тем, среди наиболее положительно оцениваемых общественных деятелей респонденты по-прежнему называют экс-президента Валдаса Адамкуса (положительно – 78 проц., отрицательно – 14 проц.) и переизбранного главу государства Г. Науседу (положительно – 75 проц., отрицательно – 18 проц.).
Более половины респондентов положительно высказались об экс-президенте Дале Грибаускайте (положительно – 58 проц., отрицательно – 35 проц.), председателе партии Неманская заря Ремигиюсе Жемайтайтисе (положительно – 54 проц., отрицательно – 32 проц.) и В. Блинкявичюте (положительно – 49 проц.,отрицательно – 40 проц.).
Среди общественных деятелей наиболее положительно оцениваемыми оказались инициатор кампании Skaidrinam Андрюс Тапинас, депутат Европарламента В. Синкявичюс и мэр Ширвинтского района Живиле Пинскувене.
Остальные политики и общественные деятели в ходе этого опроса были оценены населением скорее отрицательно, чем положительно.
Опрос проводился 7-19 августа 2024 г. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1018 жителей Литвы (в возрасте от 18 лет и старше). Опрос проводился в 109 точках выборки.
Состав респондентов соответствует составу населения Литвы в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше.
Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.