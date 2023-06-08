"Это временная позиция. Согласно коалиционному соглашению, это министерство не закреплено за Партией свободы", - в четверг утром "Žinių radijas" сказала Э. Добровольска и заверила, что у нее нет амбиций продолжать работать на этой должности.

Э. Добровольска добавила, что рано или поздно в Министерство образования, науки и спорта должен будет вернуться министр, делегированный консерваторами. Именно это и предусмотрено в коалиционном соглашении.

"Это министерство должно вернуться к хозяину, которым является партия консерваторов", - подчеркнула политик.

Э. Добровольска не смогла ответить, сколько еще ей придется курировать процессы в Министерстве образования, науки и спорта. По ее словам, очевидно только одно – долго это продолжаться не может.

"Мы действительно говорим о временном характере, и у меня нет амбиций продолжать в течение длительного времени. Я получила само предложение и просьбу временно взять на себя эту ответственность с очень четким посылом – если в данный момент необходимо, чтобы какой-то член команды смог прикрыть и обеспечить непрерывность процессов, вести основные моменты, я могу взять на себя эту ответственность", - сказала Э. Добровольска.

ELTA напоминает, что представитель Партии свободы Э. Добровольска была временно назначена на пост министра образования, науки и спорта после того, как премьер Ингрида Шимоните приняла отставку бывшего министра Юргиты Шюгждинене.