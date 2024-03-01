Добровольцы-создатели Литовской армии критикуют руководство национальной обороны

Об этом добровольцы-создатели армии заявили в пятничном открытом письме, адресованном президенту Гитанасу Науседе, спикеру Сейма Виктории Чмилите-Нильсен и премьер-министру Ингриде Шимоните.
"Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью в регионе и растущий уровень угроз, мы с серьезной обеспокоенностью наблюдаем за безответственностью и действиями Министерства национальной обороны Литвы и командования Литовской армией, не полностью оценивающих и частично игнорирующих очевидные изменения военного дела и технологий", — написали они в пятничном обращении.
По словам добровольцев-создателей армии, решения и заявления руководства системы национальной обороны зачастую идут вразрез с потребностями обороны и безопасности.
"Серьезную обеспокоенность вызывает явное игнорирование приоритетов оборонных мер с учетом необходимости держать оборону какое-то время, возможно, в отсутствие военной помощи со стороны партнеров по НАТО. Приоритету нехватки ПВО, дальнобойной артиллерии и ее боезапаса предпочитаются дорогостоящие и, как показывают уроки войны в Украине, не очень эффективные в современной войне боевые средства, а также недостаточные закупки эффективных боевых беспилотных средств или развитие робототехники", — поясняется в письме.
"Также нельзя оправдать игнорирование или отклонение предложений и рекомендаций высокопоставленных экспертов НАТО, а безразличие к общественным инициативам создает крайне неблагоприятную гражданскую атмосферу", – заявили в обращении добровольцы-создатели армии, подчеркнув, что для обороны государства требуются ответственные лидеры.
Письмо подписали бывший глава Отдела охраны Верховного Совета Артурас Скучас, Йонас Ужусенис, Саулюс Гузявичюс, Раймондас Бучис, Татьяна Маченене, Томас Вайткявичюс, Стасис Сабалюс, Гинтарас Маченас, Андрюс Печкис, Альфредас Велецкис и другие.