Добровольцы-создатели Литовской армии критикуют руководство национальной обороны

Об этом добровольцы-создатели армии заявили в пятничном открытом письме, адресованном президенту Гитанасу Науседе, спикеру Сейма Виктории Чмилите-Нильсен и премьер-министру Ингриде Шимоните.

"Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью в регионе и растущий уровень угроз, мы с серьезной обеспокоенностью наблюдаем за безответственностью и действиями Министерства национальной обороны Литвы и командования Литовской армией, не полностью оценивающих и частично игнорирующих очевидные изменения военного дела и технологий", — написали они в пятничном обращении.

По словам добровольцев-создателей армии, решения и заявления руководства системы национальной обороны зачастую идут вразрез с потребностями обороны и безопасности.