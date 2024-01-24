Для укрепления безопасности Литвы предлагают рассмотреть возможность установки бункерной инфраструктуры

"Определенные решения по мерам контрмобильности уже приняты – такие, например, как приобретение мин, приобретение дистанционных мин. Однако я думаю, что нам нужно идти дальше. Эстонцы говорят о приграничной бункеризации, они говорят о 600 бункерах. Мы можем дополнительно подумать чем-то подобном ", - сказал Л. Кащюнас "Žinių radijas".
"Мы можем подумать об определенных инженерных решениях при использовании наших лесов, мы можем подумать о более широком применении всех мелиораций в оборонных целях. Это то, что необходимо сделать", - добавил он.
Председатель КНБО указывает, что фортификационные полосы нельзя устанавливать заранее, чтобы не дать противнику узнать их местонахождение.
"Железобетонные блоки, ежи, различные другие средства остановки сейчас производятся и будут складироваться в определенных местах, не всегда известных публично, чтобы в случае необходимости их можно было разместить и прикрыть огнем, если разведка сообщит, что есть опасность", - "Žinių radijas" сказал Л. Кащюнас.