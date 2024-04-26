Для участия в голосовании на выборах президента зарегистрировались почти 50 000 проживающих за рубежом литовцев

"Если сравнивать с выборами в Сейм, это были последние выборы, на которых могли голосовать литовцы, живущие за рубежом, то число (зарегистрировавшихся – ELTA) уже выше, так как в 2020 году оно составляло 43 с половиной тысячи. Если сравнить с президентскими выборами пятилетней давности и референдумом, то оно еще меньше, потому что зарегистрировалось 60 тыс. и приняло участие 52 тыс.", - сказала она радио LRT.