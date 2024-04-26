Для участия в голосовании на выборах президента зарегистрировались почти 50 000 проживающих за рубежом литовцев

"Сравнивая данные зарегистрировавших на вчерашний день, а это 48 тыс. 144, и количество зарегистрировавшихся на тот же день пять лет назад, которое составляло 38 тыс. 103, очевидно, что зарегистрировавшихся уже на 10 тыс. больше и это число увеличивается каждый день", - сообщила в пятницу утром радио LRT Даля Асанавичюте, председатель парламентской Комиссии Всемирной литовской общины.
Хотя за рубежом проживает около 400 тыс. литовцев, по словам Д. Асанавичюте, тот факт, что число зарегистрированных лиц меньше числа тех, кто имеет право голоса, является "естественным явлением".
"Граждане разбросаны по всему миру, и не в каждом городе есть посольства или места для голосования", - пояснила она процедуру голосования.
По словам председателя Главной избирательной комиссии (ГИК) Лины Петронене, для участия в референдуме, состоявшемся пять лет назад, зарегистрировалось около 60 тыс. литовцев, проживающих за рубежом.
"Если сравнивать с выборами в Сейм, это были последние выборы, на которых могли голосовать литовцы, живущие за рубежом, то число (зарегистрировавшихся – ELTA) уже выше, так как в 2020 году оно составляло 43 с половиной тысячи. Если сравнить с президентскими выборами пятилетней давности и референдумом, то оно еще меньше, потому что зарегистрировалось 60 тыс. и приняло участие 52 тыс.", - сказала она радио LRT.
По словам председателя ГИК, литовцы, проживающие за рубежом и пришедшие в посольство или консульство для голосования, могут зарегистрироваться в тот же день. Однако, по словам Л. Петронене, для того чтобы получить бюллетень вовремя, в настоящее время гражданам, голосующим по почте, важно поторопиться.
12 мая этого года в ходе первого тура президентских выборов в Литве жители также проголосуют на референдуме о множественном гражданстве.
На референдуме будет предложено отказаться от ныне внесенной в Конституцию фразы: "за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом, никто не может быть одновременно гражданином Литовской Республики и другого государства". Это положение не позволяет сохранить гражданство Литвы после приобретения гражданства другого государства.
После того как граждане примут решение, подробные процедуры приобретения и утраты двойного гражданства будут предусмотрены конституционным законом.
Для того чтобы референдум считался состоявшимся, в нем должно принять участие более половины граждан страны, имеющих право голоса. Однако для того, чтобы вопрос, решаемый референдумом, был принят, за него должно высказаться более половины всех лиц, имеющих право голоса.