Для Союза стрелков закупаются немецкие автоматы за 3,5 млн евро

По данным ведомства, закупка осуществляется в ходе модернизации Союза стрелков и усиления военного потенциала организации.

Автоматические винтовки G-36 производятся немецкой компанией Heckler & Koch GmbH. Это оружие, как указывает Минобороны, является одним из самых современных используемых сегодня автоматов.

Это также основное стрелковое оружие Литовской армии. Оно также используется в вооруженных силах Германии, Испании, США и других стран.

"Поскольку роль Союза стрелков в обороне государства растет, должное обеспечение стрелков является одним из приоритетов: за последние годы закуплены автоматические винтовки, патроны, тепловизоры, дроны, бронежилеты, каски, рюкзаки, экипировка и полевая форма. На продолжение военной подготовки стрелков выделено 5 млн евро", - говорится в сообщении Минобороны.

Союз стрелков объединяет более 14 тысяч патриотически настроенных граждан Литвы.