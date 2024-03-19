Для Союза стрелков закупаются немецкие автоматы за 3,5 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: A.Didžgalvio nuotr.
Агентство оборонных ресурсов за 3,5 миллиона евро закупает для Союза стрелков немецкие автоматические винтовки G-36, сообщило в понедельник Министерство обороны.

По данным ведомства, закупка осуществляется в ходе модернизации Союза стрелков и усиления военного потенциала организации.

Автоматические винтовки G-36 производятся немецкой компанией Heckler & Koch GmbH. Это оружие, как указывает Минобороны, является одним из самых современных используемых сегодня автоматов.

Это также основное стрелковое оружие Литовской армии. Оно также используется в вооруженных силах Германии, Испании, США и других стран.

"Поскольку роль Союза стрелков в обороне государства растет, должное обеспечение стрелков является одним из приоритетов: за последние годы закуплены автоматические винтовки, патроны, тепловизоры, дроны, бронежилеты, каски, рюкзаки, экипировка и полевая форма. На продолжение военной подготовки стрелков выделено 5 млн евро", - говорится в сообщении Минобороны.

Союз стрелков объединяет более 14 тысяч патриотически настроенных граждан Литвы.

Как указывает Минобороны, с 2020 года финансирование Союза стрелков выросло более чем в 6 раз, до 13,6 млн евро.

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