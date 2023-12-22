Для реализации приоритетных систем обороны Литвы потребуется 300-700 млн евро ежегодно

"Три основные цели, которые сейчас у нас есть – это развертывание немецкой бригады, всеобщий призыв на военную службу и создание национальной дивизии", - сказал Ж. Томкус, упоминая, что нынешние расходы на оборону не обеспечивают эффективного финансирования всех этих направлений.
"Если бы эти решения реализовывались в 2023-2024 годах, то для этого роста (финансирования) потребовалось бы дополнительно 300-700 млн. евро ежегодно. В процентном отношении эта цифра составит 3 и более процентов (ВВП)", - сказал Ж. Томкус.
Говоря о необходимости увеличения средств, выделяемых на эти проекты, он отметил, что очень важно искать долгосрочные решения, чтобы обеспечить устойчивое финансирование целей.
"Устойчивое финансирование очень важно. Когда мы обсуждаем заимствования или поиск финансирования на тот или иной год, это не помогает достижению долгосрочных целей модернизации и всеобщего призыва или увеличения численности персонала, потому что эти вещи не происходят в одночасье, и финансирование необходимо выделять на 5-7 лет, прежде чем мы достигнем наших целей", - сказал Ж. Томкус.
Также, по словам вице-министра, крайне значимым фактором остается политическая преемственность решений.
"Для нас важна последовательность в политических решениях. (...) Если в один год инвестиции будут осуществляться в одном направлении, а в следующем – в другом, это растрата наших ресурсов и дисбаланс", - добавил Ж. Томкус.
Бюджет Министерства обороны в следующем году составит 2,09 млрд евро – 1,923 млрд евро из бюджетных средств, 135 млн евро из средств взноса солидарности. Финансирование национальной обороны составит 2,75% ВВП.
В последнее время на политической арене появились предложения о введении нового налога на оборону. Президент Гитанас Науседа заявил, что новый налог на оборону может появиться в Литве в 2025 году. По его словам, сейчас важно использовать все возможности для увеличения расходов на национальную оборону за счет заимствований.
Министр обороны Арвидас Анушаускас уверяет, что такой налог необходим. Однако, отмечает он, важно обеспечить его добавленную стоимость.