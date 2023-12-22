Для реализации приоритетных систем обороны Литвы потребуется 300-700 млн евро ежегодно

"Три основные цели, которые сейчас у нас есть – это развертывание немецкой бригады, всеобщий призыв на военную службу и создание национальной дивизии", - сказал Ж. Томкус, упоминая, что нынешние расходы на оборону не обеспечивают эффективного финансирования всех этих направлений.

"Если бы эти решения реализовывались в 2023-2024 годах, то для этого роста (финансирования) потребовалось бы дополнительно 300-700 млн. евро ежегодно. В процентном отношении эта цифра составит 3 и более процентов (ВВП)", - сказал Ж. Томкус.

Говоря о необходимости увеличения средств, выделяемых на эти проекты, он отметил, что очень важно искать долгосрочные решения, чтобы обеспечить устойчивое финансирование целей.