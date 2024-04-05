Для победы Украины Ландсбергис призывает к реальным действиям: у стран НАТО есть для этого необходимые ресурсы

Как сообщает Министерство иностранных дел ( МИД ), в четверг Ландсбергис также принял участие во встрече министров иностранных дел стран Северной Европы и Балтии ( NB8 ) и праздновании 75-летия основания НАТО.

"Беспрерывные бомбардировки Харькова , острая нехватка боеприпасов и систем ПВО – это реальность, на которую все члены Альянса должны отреагировать немедленно – в ближайшие дни и недели. Страны НАТО действительно имеют необходимые ресурсы для победы Украины ", - подчеркнул Ландсбергис после того, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании совета представил ситуацию на фронте и самые необходимые оборонные нужды Украины.

"Единство НАТО важно, но еще важнее реальные действия и конкретные результаты", - сказал глава литовской дипломатии во время заседания Совета НАТО- Украина , которое прошло в четверг в Брюсселе.

"Благодаря НАТО Литва смогла снова появиться на карте Европы как независимая и суверенная страна. К сожалению, реальность сегодняшнего дня такова, что мы не можем исключать, что самые крупные сражения и битвы НАТО ждут нас в будущем", - сказал министр на праздничной церемонии.

"Если эти сражения придут к нам, а мы не будем готовы, это будет самой большой ошибкой, которую мы можем совершить", - добавил он.

Напомним, что на этой неделе глава НАТО Столтенберг высказал предложение создать пятилетний фонд для Украины в размере 100 млрд. евро, чтобы Альянс более активно участвовал в отправке оружия Киеву. Польша уже выразила поддержку предложению Столтенберга.