Для нужд армии закупаются новые грузовые автомобили

 
ELTA
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ФОТО: DELFI (A.Didžgalvio nuotr.)
В рамках модернизации Литовской армии и укрепления ее логистических возможностей Агентство оборонных ресурсов у французских производителей закупает грузовые автомобили Renault D, сообщило во вторник Министерство обороны.

"Приобретаемые грузовики будут использоваться для снабжения и выполнения задач по обучению Литовской армии. Часть закупленной техники будет выделена Украине, как один из компонентов коалиции по разминированию во главе с Литвой", - говорится в сообщении ведомства.

Стоимость контракта на покупку грузовых автомобилей составляет около 16 млн евро. По данным Минобороны, Renault D – это полноприводный пятитоннажный грузовой автомобиль, предназначенные для перевозки различных грузов и оборудования.

В этом году на модернизацию Литовской армии планируется направить более 45 проц. оборонного бюджета или почти 1 млрд. евро.

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