Для нужд армии закупаются новые грузовые автомобили

"Приобретаемые грузовики будут использоваться для снабжения и выполнения задач по обучению Литовской армии. Часть закупленной техники будет выделена Украине, как один из компонентов коалиции по разминированию во главе с Литвой", - говорится в сообщении ведомства.

Стоимость контракта на покупку грузовых автомобилей составляет около 16 млн евро. По данным Минобороны, Renault D – это полноприводный пятитоннажный грузовой автомобиль, предназначенные для перевозки различных грузов и оборудования.