2024.07.16 14:58

Для литовских солдат за 22 500 евро приобретут новые комплекты одежды

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuvos kariai
Lietuvos kariai
ФОТО: ANDRIUS | ANDRIUSR5

Агентство оборонных ресурсов заключило контракт на закупку новых комплектов одежды на сумму 22,5 тыс. евро.

Как сообщило во вторник Министерство обороны, по контракту с компанией Omniteksas планируется закупить нижнее белье, теплое белье для холодной погоды и нижние футболки с длинными рукавами.

Эта компания также обеспечит солдат страны спортивными костюмами и кепками. Стоимость заключенного ранее контракта составляет 2,8 млн евро.

В этом году также достигнута договоренность с компаниями Bonitana и Tuma о закупке одежды для солдат.

Согласно контракту на 11,3 млн евро, подписанному с Bonitana, будут пошиты костюмы для тактического полевого обмундирования, а у Tuma за 4,9 млн будут закуплены теплые пиджаки.

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Delfi
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