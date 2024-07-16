Для литовских солдат за 22 500 евро приобретут новые комплекты одежды

Как сообщило во вторник Министерство обороны, по контракту с компанией Omniteksas планируется закупить нижнее белье, теплое белье для холодной погоды и нижние футболки с длинными рукавами.

Эта компания также обеспечит солдат страны спортивными костюмами и кепками. Стоимость заключенного ранее контракта составляет 2,8 млн евро.

В этом году также достигнута договоренность с компаниями Bonitana и Tuma о закупке одежды для солдат.