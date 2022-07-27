Председатель Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас считает такое решение необходимым для достижения существенных перемен в ЛФФ.

"Для достижения существенных перемен нужно прямое управление УЕФА или с благословения УЕФА действия властей Литвы, которыми был бы назначен временный регулятор, проведен независимый финансовый аудит, изменен устав и проведены новые демократические выборы органов федерации", – сказал ЭЛЬТА М. Маяускас.

На заседании комитета М. Маяускас подчеркнул, что в год на финансирование футбола государство и самоуправления выделяют около 10 млн. евро. Половина этой суммы идет на прямое финансирование клубов и академий спорта, остальная часть – на улучшение площадок и инвестиции в инфраструктуру.

Парламентарий также поинтересовался у руководства ЛФФ, не считает ли оно необходимым уточнить устав федерации, чтобы он соответствовал стандартам ФИФА, законам страны и обеспечил прозрачность и демократические выборы.

Президент ЛФФ Томас Данилявичюс ответил, что документы, регламентирующие деятельность ЛФФ, не противоречат правовым актам страны, а все уставы согласуются как с УЕФА, так и с ФИФА.

За ЛФФ многие годы тянется шлейф подозрений в недостаточной прозрачности и влиянии на футбол преступного мира.