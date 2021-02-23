В круглом столе примут участие:
• координатор региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков;
• депутат Европейского парламента, постоянный докладчик парламента по вопросам России Андрюс Кубилюс;
• эксперт Chatham House Николай Петров;
• аналитик и журналист Константин Эггерт.
Модератор дискуссии – Владимирас Лаучюс (EESC).
Дискуссия пройдёт на русском языке и будет сопровождаться синхронным переводом на английский язык.
Cсылка для регистрации участников: bit.ly/3pwntZm
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