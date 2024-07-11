Директор Департамента госбезопасности: белорусский режим намерен похищать граждан Литвы

„Ситуация нам известна, и она вызывает обеспокоенность. Я ее воспринимаю так, что белорусский режим перешел к похищению литовских граждан без всякого повода“, – заявил Д. Яунишкис в интервью порталу.

В прошлом месяце СМИ сообщили о том, что Минский городской суд признал гражданку Литвы Эляну Раманаускене виновной в шпионаже и приговорил ее к шести годам лишения свободы.

Учитывая подобные действия Минска, глава ДГБ призывает жителей отказаться от поездок в Беларусь во избежание подобных ситуаций.