МИД Литвы отмечает, что этот вопрос поднимает как в ведомствах ЕС, так и на двухсторонних встречах.
"Этот дискриминирующий случай известен Еврокомиссии, об этом информировано и руководство Еврокомиссии. Мы убеждены, что равная трактовка всех граждан ЕС в отношениях с Соединенным Королевством является общим интересом всех стран-членов ЕС", – сказал BNS вице-министр иностранных дел Литвы Арнолдас Пранцкявичюс.
По его словам, вопрос не раз обсуждался с представителями Еврокомиссии, на заседании послов ЕС, на двухстороннем уровне и с другими странами-членами ЕС.
"Мы стремимся к тому, чтобы проблема была поднята в органах сотрудничества ЕС и Соединенного Королоевства. Вопрос поднимается и на двухстороннем уровне с Соединенным Королевством", – отметил вице-министр.
Британцы утверждают, что цена на визы отличается по причине того, что Литва и еще 4 страны не присоединились к Социальной хартии Совета Европы 1961 года, предусматривающей выдачу рабочей визы.
Литовские дипломаты отвечают, что такие аргументы неубедительны, поскольку Литва, как и другие 4 государства ЕС, к которым не применено сокращение визового сбора, присоединились к более современной Социальной хартии Совета Европы 1996 года.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ученый: статистика коронавируса в Литве показывает нехорошую тенденцию (37)
С сегодняшнего дня в Литве может работать малый...
В первый день открытия местами образовались очереди, салоны завалены заказами (15)
С 15 февраля в Литве открылись салоны красоты. В...
Глава МВД Литвы: последует ряд изменений и просьба (17)
В понедельник в Литве состоялось заседание...
Литовские владельцы баров готовятся к протестам: помощь оказывают недостаточно быстро (19)
В субботу после обеда литовские организации,...
Новая волна послаблений в Литве возможна в марте: есть вероятность перейти к сценарию Б (42)
В соответствии с прогнозами аналитиков, если удастся...