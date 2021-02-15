МИД Литвы отмечает, что этот вопрос поднимает как в ведомствах ЕС, так и на двухсторонних встречах.

"Этот дискриминирующий случай известен Еврокомиссии, об этом информировано и руководство Еврокомиссии. Мы убеждены, что равная трактовка всех граждан ЕС в отношениях с Соединенным Королевством является общим интересом всех стран-членов ЕС", – сказал BNS вице-министр иностранных дел Литвы Арнолдас Пранцкявичюс.

По его словам, вопрос не раз обсуждался с представителями Еврокомиссии, на заседании послов ЕС, на двухстороннем уровне и с другими странами-членами ЕС.

"Мы стремимся к тому, чтобы проблема была поднята в органах сотрудничества ЕС и Соединенного Королоевства. Вопрос поднимается и на двухстороннем уровне с Соединенным Королевством", – отметил вице-министр.

Британцы утверждают, что цена на визы отличается по причине того, что Литва и еще 4 страны не присоединились к Социальной хартии Совета Европы 1961 года, предусматривающей выдачу рабочей визы.

Литовские дипломаты отвечают, что такие аргументы неубедительны, поскольку Литва, как и другие 4 государства ЕС, к которым не применено сокращение визового сбора, присоединились к более современной Социальной хартии Совета Европы 1996 года.