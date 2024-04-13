Дипломата Алексеюнаса хотят назначить постоянным представителем Литвы в Евросоюзе

Вопрос о назначении Н. Алексеюнаса послом в ЕС включен в повестку дня заседания Кабинета министров на следующей неделе.

На прошлой неделе Правительство одобрило отзыв Н. Алексеюнаса с должности посла во Франции – дипломат должен завершить свою работу в Париже 1 августа этого года.

Между тем, решение об отзыве А. Пранцкявичюса правительство примет на следующей неделе – он должен завершить свою работу в Брюсселе 13 августа.

На прошлой неделе правительство одобрило увольнение Н. Алексеюнаса с должности посла во Франции - дипломат должен завершить свою работу в Париже 1 августа этого года.

Тогда же на следующей неделе правительство примет решение об увольнении А.Пранцкявичюса - он должен завершить свою работу в Брюсселе 13 августа.